Manejaba alcoholizado, chocó contra un colectivo en Jujuy y dejó casi 20 heridos

Un siniestro vial se registró este jueves alrededor de las 10.15 horas sobre la Ruta Nacional 9, a la altura del paraje Chilcayoc en la localidad de Tumbaya, donde un automóvil y un colectivo protagonizaron un choque que dejó un total de 19 personas heridas.

El conductor del auto circulaba con alcohol en sangre, y tras el test de alcoholemia correspondiente, dio positivo.

Qué pasó en el choque entre un auto y colectivo en Ruta 9 Según la información confirmada a TodoJujuy.com, por causas que aún son materia de investigación, en la mañana de este 1 de enero se produjo con choque entre un automóvil y un colectivo, los cuales circulaban por Ruta Nacional 9, a la altura del Paraje Chilcayoc, ubicado entre las localidades de Bárcena y Volcán, en el departamento de Tumbaya.

image Tras el siniestro vial, los heridos fueron clasificados en código verde. Del total, 17 corresponden a pasajeros del colectivo, uno al chofer de la unidad y el restante al conductor del automóvil, quien circulaba solo.

Tras el hecho, que se encuentra bajo investigación para establecer las causas, se le realizó el test de alcoholemia al conductor del auto, el cual arrojó resultado positivo con un valor de 1,58 gramos de alcohol en sangre. El conductor se negó a ser trasladado por parte del personal policial que intervino en el lugar.

