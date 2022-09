María Becerra presentó su nuevo tema, "Automático"

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Billboard AR (@billboardar)

Respecto a como fue su trabajo para concluir con esta pieza musical, manifestó: "Fue un gran trabajo de parte de todos, pusimos mucha voluntad, ganas y amor en el proyecto, lógicamente al ser un proyecto grande hubo algunas frustraciones y momentos en que no todo salía como esperábamos, pero lo bueno está en poder resolverlos y salir exitosos de esas situaciones, estamos muy felices por este gran trabajo".

En las últimas semanas, un tema más en el que participa Becerra ingresó al Hot 100. Sobre el increíble ascenso que está teniendo su carrera, destacó: "Es como una montaña rusa, creo que ante todo predomina la felicidad en mí, me siento muy plena por todas las cosas que me están pasando porque la verdad es que me llegan muchas cosas buenas de repente".

En esa línea, continuó: "Antes me daba algo de pánico pensar cómo iba a afrontar todos estos compromisos, pero creo que es parte de crecer y hoy en día me siento preparada para poder hacer todo eso sin que me haga mal, sin frustrarme. Creo que es muy importante, para todo el mundo, pero especialmente para los artistas que llevamos esta vida en la que pasamos tanto tiempo lejos de la familia, con mucho trabajo y sacrificando muchas cosas, estar acompañados por un profesional. Yo amo a mi psicóloga y le mando un beso porque acaba de ser mamá. Estoy muy feliz, preocupándome por estar bien en todos los aspectos".

Respecto a su apodo, le preguntaron si sentía cierta presión por ser "La nena de Argentina" y representar al país, a lo que respondió: "Re, pero una presión buena. Siempre lo he sentido como algo muy cariñoso de parte de la gente, porque ellos me empezaron a apodar así y quedó. Me daba cosa llamarme a mí misma así, pero terminó por encantarme".

En un momento de la entrevista, el periodista le consultó si ella tenía una explicación sobre la enorme repercusión de sus temas. "La verdad no lo sé. Creo que debe ser mi simpatía, pero en realidad no lo sé. Estoy muy feliz de que la gente se tome así todo lo que le hemos dado. Creo que la clave del éxito de alguien es el trabajo".

A su vez, también se refirió a un mundo contrafáctico: ¿Cómo hubiese sido tu vida sin las redes sociales?, le preguntaron, a lo que ella contestó: "Creo que sería todo muy distinto. No sé si estaría acá. Toda mi carrera fue en redes sociales, son un pilar fundamental para los artistas, promocionamos las canciones por ahí, por TikTok las canciones se pueden volver virales y una plataforma puede volver famoso mundialmente a un artista. Le debo todo a las redes, aunque hay algunas que no me gustan y no las uso, trato de desintoxicarme bastante de ellas".

Sobre este nuevo álbum, Becerra manifestó que la representa al igual que los anteriores. "Creo que el título mismo me puso ese objetivo. La nena de Argentina es un título pesado, así que realmente me tiene que representar a mí. Tengo que ser yo en mi máximo esplendor. De hecho, por eso el álbum es solista, no sé si le haré remix a alguna canción el día de mañana, pero siento que todos los del equipo tuvimos una corazonada de que las canciones como estaban eran tremendas y muy propias".

Finalmente, respecto a su aprendizaje a lo largo de su carrera, aseguró que se nutrió de "un montón de cosas". "Creo que lo que más me dio fue la oportunidad de crecer, de ganar experiencia y fortalecerme por los retos que tenés que pasar, por la exposición y muchas cosas que te hacen fuerte, sólida y confiada".