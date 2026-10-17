Mirtha Legrand habló después de recibir el alta médica: "Esta vez la pasé mal"

Mirtha Legrand volvió a hablar de su salud después de atravesar una internación de 18 días en el Sanatorio Mater Dei. A sus 99 años, la histórica conductora reconoció que vivió un momento especialmente difícil y sorprendió con una frase que refleja cómo se sintió durante su recuperación: “Esta vez la pasé mal”.

La confesión llegó después de recibir el alta médica y regresar a su casa, donde continúa recuperándose acompañada por su entorno cercano. Aunque durante las últimas semanas se habían conocido distintos detalles sobre su evolución, esta vez fueron sus propias palabras las que permitieron entender cómo atravesó la situación.

La conductora compartió su experiencia durante una conversación telefónica con el empresario teatral Carlos Rottemberg, quien reveló el diálogo en una entrevista con Cadena 3 Rosario. “Me llamó el otro día cuando salió del sanatorio y me dijo: 'Esta vez la pasé mal'”, contó el productor, que mantiene una amistad de muchos años con la diva.

La frase llamó especialmente la atención porque Mirtha suele mostrarse activa, con ganas de trabajar y de continuar vinculada a la televisión, incluso después de atravesar distintos problemas de salud. Sin embargo, esta última internación resultó particularmente complicada y la obligó a permanecer alejada de sus actividades habituales durante casi tres semanas.

En medio de la preocupación, también hubo lugar para una sonrisa. Durante la conversación, el empresario recurrió a una broma que suele compartir con ella: “Tenemos que pensar qué país le vamos a dejar a Mirtha Legrand ”.

Según relató, el comentario consiguió hacerla reír, una señal de que conserva el sentido del humor que la caracteriza.

“Tenemos que pensar qué país le vamos a dejar a Mirtha Legrand" “Tenemos que pensar qué país le vamos a dejar a Mirtha Legrand"

Qué le pasó a Mirtha Legrand y cómo sigue su recuperación

La preocupación por la salud de la conductora comenzó en septiembre, cuando debió ser hospitalizada por un cuadro de bronquitis. Pocos días después de recibir el alta, el 18 de septiembre, volvió a ingresar al Sanatorio Mater Dei debido a una afección respiratoria diagnosticada como neumopatía. Durante su segunda internación, que se extendió por 18 días, recibió tratamiento con antibióticos y sesiones de kinesiología respiratoria.

Finalmente, el 6 de octubre, los médicos autorizaron su regreso a casa para continuar con la recuperación. La conductora permanece en su domicilio, donde sigue las indicaciones médicas antes de retomar sus actividades habituales. Después de semanas de preocupación, sus palabras dejaron una imagen más personal de lo que vivió: una Mirtha que, pese a su extensa trayectoria y su habitual fortaleza frente a las cámaras, reconoció que esta vez atravesó días difíciles.

Y aunque todavía continúa recuperándose, su conversación con un viejo amigo también dejó algo de tranquilidad entre quienes siguen de cerca su estado de salud.