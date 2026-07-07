martes 07 de julio de 2026
7 de julio de 2026 - 16:28
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Mundial 2026: minuto a minuto de Colombia vs. Suiza

Suiza y Colombia juegan por los octavos del Mundial 2026. El ganador enfrentará a la Selección Argentina en cuartos de final.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
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    Suiza y Colombia se enfrentan este martes desde las 17 en el estadio BC Place de Vancouver, por los octavos de final del Mundial 2026. El ganador avanzará a cuartos y será el próximo rival de la Selección Argentina.

    El último cruce de los octavos de final del Mundial 2026 tiene una atención especial para el equipo dirigido por Lionel Scaloni. Suiza y Colombia buscarán meterse entre los ocho mejores del torneo y enfrentar a Argentina, que logró la clasificación luego de vencer a Egipto.

    Colombia vs. Suiza

    Cómo llegan al partido

    Cómo llega Suiza al partido

    Suiza avanzó a los octavos luego de superar por 2 a 0 a Argelia. El conjunto dirigido por Murat Yakin llega con un día más de descanso y sin necesidad de trasladarse a otra ciudad para disputar el encuentro.

    El equipo europeo buscará igualar su mejor actuación histórica en una Copa del Mundo y clasificarse nuevamente entre los ocho mejores. Johan Manzambi y Ruben Vargas aparecen como dos de las principales alternativas ofensivas del seleccionado helvético.

    Colombia quiere volver a enfrentar a Argentina

    Colombia consiguió su lugar en esta instancia luego de derrotar por 1 a 0 a Ghana. El seleccionado conducido por el argentino Néstor Lorenzo mostró buenos rendimientos con y sin la pelota, aunque todavía busca mejorar su eficacia en los metros finales.

    El equipo cafetero ya recorrió más de 7.000 kilómetros durante el Mundial y es el único seleccionado que disputará partidos en los tres países organizadores: México, Estados Unidos y Canadá.

    En caso de avanzar, Colombia volverá a enfrentarse con Argentina, en una reedición de la final de la Copa América 2024.

    Formaciones y otros datos

    Probable formación de Suiza

    Gregor Kobel; Denis Zakaria, Nico Elvedi, Manuel Akanji, Ricardo Rodríguez; Remo Freuler, Granit Xhaka; Dan Ndoye, Johan Manzambi, Ruben Vargas; Breel Embolo.

    Director técnico: Murat Yakin.

    Posible formación de Colombia

    Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta; Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz; Jhon Córdoba.

    Director técnico: Néstor Lorenzo.

    Los datos del partido

    • Partido: Suiza vs. Colombia.
    • Instancia: octavos de final del Mundial 2026.
    • Horario: 17.
    • Estadio: BC Place de Vancouver.
    • Árbitro: Iván Barton, de El Salvador.
    • Próximo rival: el ganador enfrentará a Argentina en cuartos de final.

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