Mundial 2026: en vivo los horarios y partidos de este viernes 19 de junio

El Mundial 2026 tendrá este viernes 19 de junio una jornada decisiva con la continuidad de la segunda fecha de la fase de grupos. Estados Unidos y Australia buscarán asegurar su clasificación, Escocia intentará sostener el liderazgo, Brasil irá por su primera victoria y Paraguay enfrentará un partido prácticamente decisivo ante Turquía.
Partidos y horarios de este viernes
- 16.00: Estados Unidos vs. Australia — Grupo D.
- 19.00: Escocia vs. Marruecos — Grupo C.
- 21.30: Brasil vs. Haití — Grupo C.
- 00.00: Turquía vs. Paraguay — Grupo D.