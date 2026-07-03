Mundial 2026 en vivo minuto a minuto este viernes 3 de julio

El Mundial 2026 entra en una etapa decisiva y este viernes 3 de julio se disputan nuevos encuentros correspondientes a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo. Las selecciones buscarán un lugar entre los 16 mejores del torneo en una jornada que promete grandes emociones y cruces de alto nivel. Encontrá el minuto a minuto de todos los partidos, con resultados en vivo, goles, formaciones, estadísticas, videos y las principales repercusiones de cada encuentro.
Probables formaciones de Colombia y Ghana
Colombia: Camilo Vargas; Santiago Arias, Jhon Lucumí, Dávinson Sánchez, Deiver Machado; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta; Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz; Jhon Córdoba.
DT: Néstor Lorenzo.
Ghana: Benjamin Asare; Marvin Senaya, Jonas Adjei Adjetey, Derrick Luckassen, Gideon Mensah; Thomas Partey; Antoine Semenyo, Elijah Owusu, Kwasi Sibo, Kamaldeen Sulemana; Jordan Ayew.
DT: Carlos Queiroz.