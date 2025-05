Acuerdo comercial entre EE.UU y China: las acciones argentinas ganan hasta un 4% en Wall Street

“Hemos hecho progresos sustanciales entre Estados Unidos y China en las importantísimas conversaciones comerciales”, afirmó el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, ante los medios tras las reuniones, mientras que la Casa Blanca celebró lo que describió como un renovado “acuerdo comercial”.

Las acciones argentinas ganan hasta 4% en Wall Street.

Bessent aclaró que el pacto entre ambas naciones es temporal y no pone fin a la guerra comercial, sino que marca el inicio de una nueva etapa, con un arancel mínimo del 10% como base permanente y la opción de regresar al 34% si China no cumple con las condiciones. Destacó que no se busca una separación completa, sino presionar a Pekín para que abra su mercado y fomente el consumo interno.

Un "significativo avance" según el gobierno de China

El Ministerio de Comercio de China también destacó el “significativo avance” logrado, subrayando que la decisión “redunda en interés de los dos países y en el interés común del mundo”. La noticia fue recibida con optimismo por parte de los inversionistas. Los valores del petróleo también registraron un fuerte incremento, alcanzando un 3,5% y superando los 63 dólares por barril.

Los mercados asiáticos fueron los que más se beneficiaron del anuncio. La Bolsa de Hong Kong experimentó un notable aumento del 3%, cerrando en 23.558 puntos. Aunque el mercado de Tokio había cerrado antes de la divulgación de la declaración conjunta, igualmente logró una leve subida de menos del 0,1%, finalizando en 37.644,6 puntos.

YPF, Grupo Galicia y Banco Supervielle encabezan el rebote de los activos argentinos.

El Índice Compuesto de Shanghái creció un 0,8%, alcanzando los 3.369 puntos, el Kospi de Seúl subió un 1,2%, situándose en 2.607 puntos, y el Taiex de Taiwán avanzó un 1%.

Los inversionistas también prestaron atención al desarrollo de otros puntos conflictivos en el ámbito geopolítico. Un tema especialmente significativo fue el pacto de cese al fuego entre India y Pakistán, logrado después de cuatro días de enfrentamientos que incluyeron tiroteos, bombardeos, misiles y drones. Estos actos bélicos resultaron en la muerte de al menos 60 personas y obligaron a miles a huir de sus hogares.

Los indicadores de Wall Street progresaban en un rango de 3 a 4 por ciento.

Este anuncio generó un fuerte impulso en los mercados de ambos países. En Bombay, el índice Sensex experimentó un incremento del 3,2%, mientras que el KSE 100 de Pakistán dio un notable salto superior al 9%, lo que llevó a suspender las transacciones durante una hora. Este aumento también fue impulsado por la resolución del Fondo Monetario Internacional de liberar cerca de 1.000 millones de dólares como parte de un programa de asistencia económica para Pakistán.