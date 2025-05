Más de 15 mil barras bravas argentinos no podrán ingresar al Mundial de Clubes en EE.UU.

"La lista tiene a más de 15.000 personas que no podrán ir al Mundial. Los argentinos violentos no podrán entrar a las canchas", enfatizó Bullrich. La funcionaria hizo hincapié en que la información brindada por el programa Tribuna Segura fue cedida al gobierno de Estados Unidos, con el objetivo de que dichos hinchas no puedan ingresar al país sede de la competencia que se disputará a partir del próximo mes. "Les estamos brindado seguridad a Estados Unidos que estos violentos no puedan estar", enfatizó la ministra de Seguridad.