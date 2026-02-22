El Gobierno argentino recomendó no viajar a Jalisco, México

Live Blog Post

El Gobierno recomendó no viajar a Jalisco

El Gobierno de Javier Milei emitió una recomendación oficial para los ciudadanos argentinos que tengan previsto viajar a Jalisco, México, tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”. La medida surge luego del operativo realizado en Tapalpa, que derivó en episodios de violencia en distintos puntos del estado.

La Secretaría de Defensa Nacional de México (Sedena) confirmó que el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación murió durante un enfrentamiento con fuerzas militares. Tras el anuncio, se registraron bloqueos y quema de vehículos en varias zonas.

En ese contexto, la Cancillería argentina difundió un comunicado con recomendaciones específicas para quienes planeen trasladarse a la región.