domingo 22 de febrero de 2026
22 de febrero de 2026 - 20:55
en vivo Internacional.

El Gobierno argentino recomendó no viajar a Jalisco, México

México vive horas de tensión luego de la muerte de El Mencho, uno de los narcotraficante más buscados de los últimos años.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Jalisco, México.

EN VIVO

Según el parte oficial, la misión apuntaba a detener a Rubén “N”, señalado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. Durante la intervención, militares fueron atacados a tiros y repelieron la agresión en el lugar.

Como saldo del enfrentamiento, cuatro presuntos integrantes del CJNG murieron en el sitio y otros tres resultaron heridos de gravedad. Estos últimos fallecieron mientras eran trasladados por vía aérea hacia la Ciudad de México. Entre ellos se encontraba Oseguera Cervantes. La confirmación definitiva de identidad quedó a cargo de las autoridades periciales competentes.

En vivo minuto a minuto

Live Blog Post

El Gobierno recomendó no viajar a Jalisco

El Gobierno de Javier Milei emitió una recomendación oficial para los ciudadanos argentinos que tengan previsto viajar a Jalisco, México, tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”. La medida surge luego del operativo realizado en Tapalpa, que derivó en episodios de violencia en distintos puntos del estado.

La Secretaría de Defensa Nacional de México (Sedena) confirmó que el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación murió durante un enfrentamiento con fuerzas militares. Tras el anuncio, se registraron bloqueos y quema de vehículos en varias zonas.

En ese contexto, la Cancillería argentina difundió un comunicado con recomendaciones específicas para quienes planeen trasladarse a la región.

Live Blog Post

Así quemaban una gasolinera

Embed

Live Blog Post

Violencia en México

La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, generó una ola de violencia en distintas regiones de México. Tras el operativo en el que el Ejército mexicano abatió al jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), se reportaron incendios de comercios, daños a sucursales bancarias y bloqueos de carreteras en al menos siete estados.

Leer la nota completa AQUÍ

Live Blog Post

Máxima tensión en México

Embed

Live Blog Post

Quién era Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho"

Oseguera Cervantes nació en 1966 en Naranjo de Chila, en el municipio de Aguililla, Michoacán, una zona estratégica para el trasiego de drogas por su cercanía con la región de Tierra Caliente. Creció en un contexto de pobreza y en su juventud trabajó en el cultivo de aguacate.

En 1986 emigró a California, Estados Unidos. Desde entonces cruzó de manera reiterada la frontera con cargamentos de marihuana y otras sustancias ilegales. En septiembre de 1992 ingresó junto a su hermano Abraham a un bar en San Francisco para vender heroína a agentes encubiertos. La operación terminó con la detención de ambos.

Tras cumplir una condena en una prisión federal de Texas, fue deportado a México en 1997. De acuerdo con registros oficiales, luego se desempeñó como agente de policía en municipios de Jalisco, entre ellos Cabo Corrientes y Tomatlán.

Leer la nota completa AQUÍ

Live Blog Post

El Ejército de México mató a El Mencho

Según la información difundida por las autoridades, el despliegue tuvo como finalidad detener a Rubén “N”, alias “El Mencho”. En el momento de la intervención, efectivos militares fueron atacados con armas de fuego y respondieron al intercambio de disparos.

El tiroteo dejó como saldo cuatro presuntos miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación sin vida en el lugar. Otros tres resultaron con heridas de gravedad y fallecieron mientras eran trasladados en aeronave hacia la Ciudad de México. Entre ellos se encontraba Nemesio Oseguera Cervantes. La identificación formal quedó sujeta a la verificación de los peritos correspondientes.

El operativo se organizó a partir de tareas de inteligencia coordinadas por el Centro Nacional de Inteligencia y la Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO). En la acción intervinieron aeronaves de la Fuerza Aérea y personal de reacción inmediata de la Guardia Nacional.

El parte oficial indicó que no hubo bajas en las fuerzas federales. Además de los fallecidos, dos personas presuntamente vinculadas a la organización quedaron detenidas.

En el área se aseguraron vehículos con blindaje y diverso armamento. Entre los elementos incautados figuran lanzacohetes con capacidad para impactar aeronaves y dañar unidades protegidas.

Leer la nota completa AQUÍ

Embed

