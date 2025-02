El papa Francisco sufrió un broncoespasmo y aumenta la preocupación

Papa Francisco (Archivo) Papa Francisco (Archivo)

Fue sometido “de inmediato a una broncoaspiración e inició ventilación mecánica no invasiva, con una buena respuesta en los intercambios gaseosos”, explicaron y agregaron que “permaneció en todo momento vigilante y orientado, colaborando con las maniobras terapéuticas.

Qué es un broncoespasmo

El cuadro que padeció el papa Francisco, es una contracción anómala de los músculos que rodean los bronquios, lo que provoca un estrechamiento de las vías respiratorias y dificulta la entrada y salida de aire en los pulmones.

La palabra del papa Francisco

“Continúo con confianza mi hospitalización, recen por mí. Estoy continuando con confianza mi hospitalización en el Hospital Gemelli, siguiendo el tratamiento necesario — ¡y el descanso también es parte de la terapia!”, indicó el Papa en un comunicado días atrás.

También, agradeció los mensajes de apoyo que recibió durante su internamiento, destacando especialmente las cartas y dibujos de los niños: “En estos días he recibido muchos mensajes de afecto y me han llamado especialmente la atención las cartas y los dibujos de los niños. ¡Gracias por esta cercanía y por las oraciones de consuelo que he recibido de todo el mundo! Les encomiendo a todos a la intercesión de María y les pido que recen por mí”.