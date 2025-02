El papa Francisco sigue "critico, pero estable"

La salud del papa Francisco sigue preocupando, no solo a los cristianos sino también al mundo en general. En las últimas horas, el Vaticano informó que el Sumo Pontífice permanece “crítico pero estable” , marcando que no hubo cambios significativos en las últimas horas.

“Las condiciones clínicas críticas del Santo Padre demuestran una ligera mejoría. Incluso hoy no hubo episodios de ataques respiratorios asmáticos ; algunas pruebas de laboratorio han mejorado”, dijo el Vaticano en su boletín vespertino sobre la salud del pontífice de 88 años.

Papa Francisco (Archivo) Papa Francisco (Archivo)

El Papa continúa con la terapia de oxígeno, pero con flujos a un porcentaje “levemente reducidos” a los días anteriores, mientras los médicos que lo atienden prefieren mantener el pronóstico reservado teniendo en cuenta la complejidad del cuadro clínico.

La palabra del papa Francisco

“Continúo con confianza mi hospitalización, recen por mí. Estoy continuando con confianza mi hospitalización en el Hospital Gemelli, siguiendo el tratamiento necesario — ¡y el descanso también es parte de la terapia!”, indicó el Papa en un comunicado días atrás.

También, agradeció los mensajes de apoyo que recibió durante su internamiento, destacando especialmente las cartas y dibujos de los niños: “En estos días he recibido muchos mensajes de afecto y me han llamado especialmente la atención las cartas y los dibujos de los niños. ¡Gracias por esta cercanía y por las oraciones de consuelo que he recibido de todo el mundo! Les encomiendo a todos a la intercesión de María y les pido que recen por mí”.