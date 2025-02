El Papa Francisco evoluciona favorablemente pero sigue internado

El miércoles, la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, acudió a visitar al papa en el hospital, calificando su reunión como afectuosa y favorable. “Estoy muy feliz de haberlo encontrado alerta y receptivo. Bromeamos como siempre, no ha perdido su proverbial sentido del humor”, expresó Meloni en un comunicado.

Flores y velas depositadas al pie de la estatua de Juan Pablo II ante la entrada del Hospital Universitario Gemelli de Roma, donde permanece ingresado el papa Francisco.

El Papa Francisco respondió con humor a los rumores

De acuerdo con el periódico Corriere della Sera, el papa respondió con humor a los rumores infundados sobre su muerte que se propagaron en las redes sociales justo antes de su visita.

“Alguien rezó para que el Pontífice fuera al Paraíso, pero el Maestro de las Misas (Dios) pensó que igual me dejaba aquí”, bromeó Francisco, según el medio italiano. Añadió con ironía: “Sé que hay gente por ahí que dice que ha llegado mi hora, ¡siempre llaman a la desgracia!”.

No obstante, también admitió que es esencial tomarse un tiempo para sanar y seguir las recomendaciones de los médicos. “Los médicos me han dicho que debo tener cuidado con mi salud o iré directo al cielo”, lamentó el papa, quien manifestó su tristeza por no poder presidir en persona el Santo Jubileo debido a su situación.

Desde 2021, esta es la cuarta ocasión en que Francisco necesita ser hospitalizado por su frágil estado de salud. En los últimos años, el pontífice ha sido sometido a operaciones de colon y hernia, además de sufrir problemas crónicos en las rodillas, lo que le obliga a utilizar una silla de ruedas para desplazarse.

De igual manera, su historial clínico abarca episodios recurrentes de gripe y dificultades respiratorias, agravadas por la pleuresía que experimentó en su juventud, lo que resultó en la extracción de parte de un pulmón. A pesar de los antecedentes de salud del papa, el reverendo y médico Andrea Vicini expresó optimismo sobre su proceso de recuperación.

El Vaticano informó que el papa Francisco continúa con evolución favorable tras su hospitalización por neumonía.

“Parece que la infección está más localizada y no se ha extendido. Si identificaron el patógeno, como espero que hayan hecho, tendrá un tratamiento muy específico. Soy optimista, parece que controlan lo que ocurre”, afirmó Vicini.

El papa Francisco permanece bajo cuidadosa observación médica, y el Vaticano no dio a conocer cuándo podría ser dado de alta. Mientras tanto, su círculo más íntimo continúa organizando su agenda, a la espera de su progreso en los días venideros.