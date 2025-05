En vivo minuto a minuto: el cónclave para elegir el nuevo Papa de la Iglesia Católica

Live Blog Post

Cómo cambia el color del humo

El humo del cónclave no es producido por cualquier tipo de material. Para que el color sea blanco o negro, se emplea una mezcla especial de sustancias que reaccionan según el resultado de las votaciones. En el caso de que no haya acuerdo sobre el nuevo Papa, el humo que se emite es de color negro. Esto indica que el cónclave no logró un consenso.

Por otro lado, si se elige al nuevo Papa, el humo que sale de la chimenea se vuelve blanco, un claro mensaje de que la elección se cerró con éxito. Este cambio no es inmediato, ya que el proceso de votación puede repetirse varias veces antes de llegar a un acuerdo definitivo. Sin embargo, el rito del humo logró trascender como uno de los símbolos más potentes de la Iglesia Católica.

El cambio del color del humo no es algo que dependa exclusivamente del tipo de voto o la decisión de los cardenales. Para que se emita el humo blanco o negro, se utilizan productos químicos y un proceso controlado cuidadosamente. En la última elección papal, por ejemplo, el humo blanco se generó al mezclar sustancias como el nitrato de potasio, que produce una combustión sin generar residuos oscuros.

El control sobre este proceso es minucioso y se realiza bajo estrictas condiciones de seguridad. El humo debe ser visible pero no peligroso, y tiene que ser lo suficientemente claro para que todos en el Vaticano y los observadores en todo el mundo puedan distinguirlo con facilidad.

