Cómo se cambia el color del humo en el cónclave para elegir el nuevo Papa

En el cónclave, los cardenales se reúnen a puerta cerrada para votar al sucesor de San Pedro. El humo que surge de la chimenea de la capilla, situada en el Vaticano, se convierte en el mensaje más esperado. El color del humo es el que determina si el Papa fue elegido o no . A lo largo de la historia, este ritual fue parte de las tradiciones más significativas de la iglesia.

El proceso que determina el color del humo

El humo del cónclave no es producido por cualquier tipo de material. Para que el color sea blanco o negro, se emplea una mezcla especial de sustancias que reaccionan según el resultado de las votaciones. En el caso de que no haya acuerdo sobre el nuevo Papa, el humo que se emite es de color negro. Esto indica que el cónclave no logró un consenso.