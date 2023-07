Joven francés muestra lo que debe hacer para tomar mate en su trabajo

A pesar de haber regresado a Francia hace un tiempo considerable y de estar empleado en un establecimiento gastronómico, el joven proveniente de París no renuncia a su arraigo argentino , el cual ha adquirido durante los últimos años. En una publicación, exhibió las habilidades malabaristas requeridas para disfrutar del mate durante su jornada laboral.

image.png

La publicación del joven se propagó velozmente, al igual que cada video en el que habla sobre Argentina, ya que conquistó a toda la nación con su profundo amor por Latinoamérica y particularmente por el mate, alcanzando las 88 mil visualizaciones en menos de un día, junto con más de 14 mil "me gusta" y cerca de 250 comentarios en los cuales la gente lo elogió por mantener viva la cultura que ha adoptado.

“Bravo. Primero unos buenos mates, segundo Francia”, “Viva la patria”, “Qué grande el francés”, fueron algunos de los halagos expresados por sus seguidores al ver su amor por el mate. Mientras tanto, otros no comprendieron por qué debía ocultarse. Aunque no se reveló la respuesta, surgieron numerosas teorías en torno a esta actividad.

“Siempre que se trabaja en restaurantes y comes o ingerís lo que sea, te piden que sea a escondidas, no me acuerdo el motivo al 100%, pero suele ser así”, “Algunos piensas que es marihuana”, “Es que creen que es droga”, “Quizás porque creen que queda mal ver a alguien tomar de una bombilla mientras las atiende. Algo poco higiénico, más en un local gastronómico”, evaluaron.

“El mate no se esconde, se ofrece”, “Nunca dejar de lado la tradición matera”, “Y los temas que pone más argentino este francés, te adoptamos”, elogió el resto de sus seguidores, quienes quedaron cautivados por este francés que se ha convertido en argentino.