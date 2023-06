Viral: Quisieron bajar un armario por el balcón y fallaron

Hay un gran número de individuos que comparten variados tutoriales en las plataformas digitales , los cuales simplifican las labores cotidianas. No obstante, el desenlace no es constantemente el anhelado, tal y como le ocurrió a Yanina: presentó un peculiar método para extraer un armario de un departamento , lo cual provocó una amplia difusión en TikTok.

" Cada uno baja el ropero como quiere" , anotó en la descripción del clip que compartió en su perfil "yanina.pperez". Se puede apreciar que aseguraron el armario para descenderlo por el balcón , debido a que no tenían la posibilidad (o no estaban dispuestos) de dedicar tiempo a desmontarlo. La secuencia ya ha rebasado las 5 millones de reproducciones en TikTok.

A pesar de que aparentaba que todo iba por buen camino, la situación llegó a su desenlace más desafortunado. En los comentarios, los usuarios no titubearon para hacer bromas al respecto."No entiendo por qué lo hicieron así", "Pensamos 50 formas de hacerlo y esa fue la mejor", "Mi primer y último día de fletero", "No sé qué pensaba que iba a pasar", son algunos ejemplos.

¿Cómo bajaron el placard por el balcón?

En el video se puede observar cómo Yanina capturó la escena del balcón donde dos individuos intentaban descender un armario de doble puerta. Ellos confiaron en que estaba firmemente asegurado debido a las múltiples vueltas que le dieron al cordel, pero cometieron un error de gran magnitud: solo lo ataron por el centro y en horizontal. No fue suficiente con desplazarlo con lentitud.

Aunque lograron descenderlo ligeramente, rápidamente se deslizó y se precipitó al suelo, desintegrándose en un montón de fragmentos. Los espectadores que observaban y grababan desde la vereda ya intuían lo que iba a acontecer, pero optaron por depositar su confianza, hacer el "aguante" y pedir que lo deslicen de manera "tranquila". Luego del peor final, optaron por reírse.

"¿Por qué no lo aseguraron de forma vertical?", "Lo bajaron y desarmaron al mismo tiempo", "El verdadero: '¿Por qué el que filma no ayuda?'", "El ropero: 'Yo me puedo bajar más rápido. ¿Querés ver?'", "Listo para armarlo de nuevo", "La idea era atarlo en forma de cruz", "Cada uno baja su ropero como le gusta", fueron algunos de los mensajes.

Y acotaron: "Qué inteligentes son, lo bajaron rápido", "Contrataciones inmediatas", "Como no soy bajadora de roperos, no opino...", "Podría ser yo", "Ese ropero no volvió a ser el mismo", "Era primero desarmarlo y luego bajarlo, no bajarlo y después desarmarlo", "¿En serio hay gente a la que se le ocurre ese tipo de ideas?", "En la vida, soy el mueble".