Murió un gigante de las letras: el escritor Paul Auster

Quién era el escritor Paul Auster

Paul Benjamin Auster, más conocido como Paul Auster, nació en Newark, Nueva Jersey, en 1947. Era hijo de una familia judía de clase trabajadora de ascendencia polaca y desde muy joven comenzó a aficionarse a la lectura. Estudió literatura francesa e italiana y sus primeros trabajos fueron como traductor. También le interesaba el cine, una disciplina que terminaría abordando como director y a través de algunos guiones.

Auster estudió en la Universidad de Columbia -epicentro de las actuales protestas estudiantiles contra la guerra en Israel- y participó en las manifestaciones de 1968 en contra de la guerra de Vietnam. Tras terminar la universidad se instaló en París, donde según el New York Magazine el escritor neoyorquino era una “estrella del rock”.

Su vida se vio afectada recientemente por la tragedia, cuando su hijo Daniel Auster, que tenía 44 años, murió por una sobredosis.

El hijo del escritor había sido imputado por la muerte de su hija Ruby -nieta de Paul Auster-, de 10 meses. Según declararía, había consumido heroína cuando se quedó dormido y al despertar la pequeña estaba muerta por intoxicación de fentanilo y heroína.

Las obras literarias de Paul Auster

Debutó como escritor en 1982 con “La invención de la soledad”, que gira alrededor de la muerte repentina de su padre, pero la verdadera fama le llegaría con ‘Trilogía de Nueva York’, una serie de novelas que agrupa “Ciudad de cristal”, “Fantasmas” y “La habitación cerrada”.

En 2006, el escritor recibió el premio Príncipe de Asturias de las Letras. En su discurso afirmó: “Me he pasado la vida entablando conversación con gente que nunca he visto, con personas que jamás conoceré, y así espero seguir hasta el día en que exhale mi último aliento”.

Sumergido en su enfermedad y con la preocupación de sus millones de seguidores por su estado de salud en estos últimos años, el estadounidense Paul Auster publicó en 2023 “Baumgartner”. Una historia protagonizada por un excéntrico y tierno profesor de Filosofía sumido en el dolor por la pérdida de su gran amor.

Construyó en todas sus obras laberintos literarios, a modo de muñecas rusas o matrioskas, en las que mezcla ficción, realidad y autobiografía, y con las que atrapó a millones de lectores en todo el mundo.

Además de novela, su prolífica obra traducida a más de 40 idiomas incluye poesía, relatos, ensayos o guiones de teatro y de cine (algunos dirigidos por él).

Clásicos contemporáneos de la literatura

Auster deja una obra inmensa repleta de clásicos contemporáneos. Su imaginación expresiva lo llevaría a lo más alto, convirtiéndose en el escritor de moda gracias a la Trilogía de Nueva York (escrita entre 1985 y 1987, y conformada por Ciudad de cristal, Fantasmas y La habitación cerrada) y a su carisma como escritor. Su clímax autoral llegaría en la década de los 90, cuando escribió El palacio de la luna, La música del azar, Leviatán y Mr. Vértigo.

Auster puso de moda la autoficción, los juegos de espejos y un existencialismo que en sus escritura destilaba sencillez, incluso si sus novelas partían de una gran complejidad estilística. Hablaba sobre el desconcierto que nos rodea, sobre cómo nuestras vidas pueden cambiar en un segundo, sobre la incertidumbre.

En España fue un escritor superventas. Cada una de sus novelas era acogida como un auténtico acontecimiento literario. En el año 2006 recibió el Premio Princesa de Asturias de las Letras.

‘Leviatán’ (1992)

Es una de las novelas más políticas de Paul Auster, un tratado literario en el que reflexiona sobre los sueños y las decepciones de la generación norteamericana de los años 60. Leviatán retrata la vida de un misterioso hombre llamado Benjamin Sachs, una cronología vital narrada por su mejor amigo, Peter Aaron, una suerte de alter ego del propio Auster que le permite introducirse de lleno en la historia. La obra es una mezcla entre el ensayo y la ficción, una especialidad que encumbró su obra, además de contar con el suspense que le caracteriza y con una profunda reflexión sobre el proceso creativo en la literatura.

‘4 3 2 1′ (2017)

La crítica la consideró su mejor novela. “Siento que he estado preparándome toda la vida para escribir este libro”, aseguró él. Antes de la llegada de Baumgartner, su última obra coronaba a la perfección su bibliografía. 4 2 3 1 es un retrato generacional que el autor conforma a través de los acontecimientos que marcaron la segunda mitad del siglo XX en Estados Unidos. El libro estuvo en la lista de preseleccionados para el premio Booker, uno de los más prestigiosos en lengua inglesa.

‘Baumgartner’ (2023)

En medio de la preocupación por su estado de salud en estos últimos años, Paul Auster publicó Baumgartner en octubre de 2023. Su testamento literario es una obra profundamente crepuscular en la que vertió sus sentimientos en torno al ocaso. El libro es una meditación calmada sobre la vejez, la pérdida y la memoria. Su protagonista, Sy Baumgartner (cuyo apellido da nombre a la novela), es un profesor de filosofía y escritor a punto de jubilarse que perdió a su mujer, Anna, en un accidente 10 años atrás.

‘Trilogía de Nueva York’ (1985-1987)

Trilogía de Nueva York es una serie de novelas policíacas que Auster publicó entre 1985 y 1987, formada por los volúmenes Ciudad de cristal, Fantasmas y La habitación cerrada. Su repercusión fue instantánea, un éxito que le llevó al reconocimiento y estrellato internacional. En ella exploró el azar y la casualidad, componiendo una sinfonía de dobles trayectos que surgían a partir de acontecimientos aparentemente insustanciales que terminaban marcando el destino de los personajes. Estos elementos serían fundamentales a la hora de entender su obra.

‘El libro de las ilusiones’ (2002)

En 2002, Paul Auster publicó una de las novelas más queridas por sus lectores, El libro de las ilusiones. En ella, un profesor universitario que acaba de perder a su familia en un accidente de avión cae en la depresión y se obsesiona con las películas mudas del actor Hector Mann. Entre ambas figuras se generará un juego especular y, a lo largo de la trama, se establecerán continuas referencias a la propia obra del autor. De esta forma, el relato exprime el aspecto autobiográfico y adelanta muchas de las constantes que tendría su obra.

‘La invención de la soledad’ (1982)

En La invención de la soledad, la muerte del padre le sirve al autor para reflexionar sobre la paternidad, el dinero, la soledad y la literatura. Esta obra germinal se divide en dos partes: Retrato de un hombre invisible, que descubre el misterio de un asesinato ocurrido en la familia sesenta años antes, un episodio que permite ahondar en las claves del frío carácter del padre muerto; y El libro de la memoria, donde Auster encadena la reflexión acerca de su rol de hijo con su propia paternidad y soledad.