Uno por uno: todos los ganadores de los Premios Grammy 2026

Premios Grammy: la lista completa de los ganadores.

La 68ª entrega de los Premios Grammy tuvo lugar en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, escenario elegido para celebrar y distinguir a lo más destacado de la industria musical durante 2026. La ceremonia volvió a estar a cargo de Trevor Noah, quien asumió el rol de presentador por sexta y última vez.

El humorista, reconocido por su paso al frente de The Daily Show, también participó del evento como productor ejecutivo. El show contó con actuaciones de figuras de primer nivel como Lady Gaga, Justin Bieber, Sabrina Carpenter y Tyler, The Creator. En los días previos, además, se sumaron al listado Rosé, miembro de BLACKPINK, y Bruno Mars.

Todos los ganadores de los Premios Grammy 2026 Premios Grammy 2026. A continuación, el listado completo de los artistas ganadores:

Grabación del Año Debí Tirar Más Fotos — Bad Bunny

Manchild — Sabrina Carpenter

Anxiety — Doechii

WILDFLOWER — Billie Eilish

Abracadabra — Lady Gaga

Luther — Kendrick Lamar with SZA GANADOR

The Subway — Chappell Roan

APT. — ROSÉ, Bruno Mars Álbum del año DeBÍ TiRAR MáS FOToS — Bad Bunny GANADOR

SWAG — Justin Bieber

Man’s Best Friend — Sabrina Carpenter

Let God Sort Em Out — Clipse, Pusha T & Malice

MAYHEM — Lady Gaga

GNX — Kendrick Lamar

MUTT — Leon Thomas

CHROMAKOPIA — Tyler, The Creator DeBÍ TiRAR MáS FOToS — Bad Bunny GANADOR. Canción del año Abracadabra — Henry Walter, Lady Gaga & Andrew Watt, compositores (Lady Gaga)

Anxiety — Jaylah Hickmon, compositora (Doechii)

APT. — Amy Allen, Christopher Brody Brown, Rogét Chahayed, Henry Walter, Omer Fedi, Philip Lawrence, Bruno Mars, Chae Young Park & Theron Thomas (ROSÉ, Bruno Mars)

DtMF — Benito Antonio Martínez Ocasio et al. (Bad Bunny)

Golden (From “KPop Demon Hunters”) — EJAE & Mark Sonnenblick (HUNTR/X)

Luther — Jack Antonoff et al. (Kendrick Lamar with SZA)

Manchild — Amy Allen, Jack Antonoff & Sabrina Carpenter (Sabrina Carpenter)

WILDFLOWER — Billie Eilish O’Connell & Finneas O’Connell (Billie Eilish) — GANADORA Mejor artista nuevo Olivia Dean — GANADORA

KATSEYE

The Marías

Addison Rae

Sombr

Leon Thomas

Alex Warren

Lola Young Productor del año (no clásico) Dan Auerbach

Cirkut — GANADOR

Dijon

Blake Mills

Sounwave Compositor del año (no clásico) Amy Allen — GANADORA

Edgar Barrera

Jessie Jo Dillon

Tobias Jesso Jr.

Laura Veltz Amy Allen ganó como mejor compositora. Mejor interpretación pop solista DAISIES — Justin Bieber

Manchild — Sabrina Carpenter

Disease — Lady Gaga

The Subway — Chappell Roan

Messy — Lola Young GANADOR Mejor interpretación pop de dúo o grupo Defying Gravity — Cynthia Erivo & Ariana Grande — GANADORA

Golden (From “KPop Demon Hunters”) — HUNTR/X

Gabriela — KATSEYE

APT. — ROSÉ, Bruno Mars

30 For 30 — SZA with Kendrick Lamar Mejor álbum pop vocal SWAG — Justin Bieber

Man’s Best Friend — Sabrina Carpenter

Something Beautiful — Miley Cyrus

MAYHEM — Lady Gaga — GANADOR

I’ve Tried Everything But Therapy (Part 2) — Teddy Swims Mejor grabación dance/electrónica No Cap — Disclosure & Anderson .Paak

Victory Lap — Fred again.., Skepta & PlaqueBoyMax

SPACE INVADER — KAYTRANADA

VOLTAGE — Skrillex

End of Summer — Tame Impala — GANADORA End of Summer — Tame Impala. Mejor grabación dance pop Bluest Flame — Selena Gomez & benny blanco

Abracadabra — Lady Gaga — GANADORA

Midnight Sun — Zara Larsson

Just Keep Watching — Tate McRae

Illegal — PinkPantheress Mejor álbum de música urbana DeBÍ TiRAR MáS FOToS — Bad Bunny — GANADOR

Mixteip — J Balvin

FERXXO VOL X: Sagrado — Feid

NAIKI — Nicki Nicole

EUB DELUXE — Trueno

SINFÓNICO (En Vivo) — Yandel Mejor álbum pop latino Cosa Nuestra — Rauw Alejandro

BOGOTÁ (DELUXE) — Andrés Cepeda

Tropicoqueta — KAROL G

Cancionera — Natalia Lafourcade — GANADORA

¿Y ahora qué? — Alejandro Sanz Natalia Lafourcade ganó un premio Grammy. Mejor video musical Young Lion — Sade

Manchild — Sabrina Carpenter

So Be It — Clipse

Anxiety — Doechii — GANADOR

Love — OK Go Mejor álbum pop vocal tradicional Wintersongs — Laila Biali

The Gift of Love — Jennifer Hudson

Who Believes In Angels? — Elton John & Brandi Carlile

Harlequin — Lady Gaga

A Matter of Time — Laufey GANADOR

The Secret of Life: Partners, Volume 2 — Barbra Streisand Mejor álbum de teatro musical Buena Vista Social Club GANADOR

Death Becomes Her

Gypsy

Just In Time

Maybe Happy Ending Mejor interpretación country de dúo o grupo A Song to Sing — Miranda Lambert & Chris Stapleton

Trailblazer — Reba McEntire, Miranda Lambert & Lainey Wilson

Love Me Like You Used to Do — Margo Price & Tyler Childers

Amen — Shaboozey & Jelly Roll GANADOR

Honky Tonk Hall of Fame — George Strait & Chris Stapleton Mejor canción country Bitin’ List — Tyler Childers GANADORA

Good News — Shaboozey

I Never Lie — Zach Top

Somewhere Over Laredo — Lainey Wilson

A Song to Sing — Miranda Lambert & Chris Stapleton Bitin’ List — Tyler Childers. Mejor álbum country tradicional Dollar a Day — Charley Crockett

American Romance — Lukas Nelson

Oh What a Beautiful World — Willie Nelson

Hard Headed Woman — Margo Price

Ain’t in It for My Health — Zach Top GANADOR Mejor álbum country contemporáneo Patterns — Kelsea Ballerini

Snipe Hunter — Tyler Childers

Evangeline Vs. The Machine — Eric Church

Beautifully Broken — Jelly Roll GANADOR

Postcards From Texas — Miranda Lambert Jelly Roll se llevó un Grammy gracias a Beautifully Broken. Mejor interpretación de raíces americanas LONELY AVENUE — Jon Batiste feat. Randy Newman

Ancient Light — I’m With Her

Crimson and Clay — Jason Isbell

Richmond on the James — Alison Krauss & Union Station

Beautiful Strangers — Mavis Staples GANADORA Mejor canción de raíces americanas Ancient Light — I’m With Her GANADORA

BIG MONEY — Jon Batiste

Foxes In the Snow — Jason Isbell

Middle — Jesse Welles

Spitfire — Sierra Hull Mejor álbum americana BIG MONEY — Jon Batiste GANADOR

Bloom — Larkin Poe

Last Leaf on the Tree — Willie Nelson

So Long Little Miss Sunshine — Molly Tuttle

Middle — Jesse Welles Mejor álbum bluegrass Carter & Cleveland — Michael Cleveland & Jason Carter

A Tip Toe High Wire — Sierra Hull

Arcadia — Alison Krauss & Union Station

Outrun — The Steeldrivers

Highway Prayers — Billy Strings GANADOR Highway Prayers — Billy Strings. Mejor álbum de blues tradicional Ain’t Done with the Blues — Buddy Guy GANADOR

Room on the Porch — Taj Mahal & Keb’ Mo’

One Hour Mama: The Blues of Victoria Spivey — Maria Muldaur

Look Out Highway — Charlie Musselwhite

Young Fashioned Ways — Kenny Wayne Shepherd & Bobby Rush Mejor álbum de blues contemporáneo Breakthrough — Joe Bonamassa

Paper Doll — Samantha Fish

A Tribute to LJK — Eric Gales

Preacher Kids — Robert Randolph GANADOR

Family — Southern Avenue Mejor álbum folk What Did the Blackbird Say to the Crow — Rhiannon Giddens & Justin Robinson

Crown of Roses — Patty Griffin

Wild and Clear and Blue — I’m With Her GANADOR

Foxes In the Snow — Jason Isbell

Under the Powerlines — Jesse Welles Mejor álbum gospel Sunny Days — Yolanda Adams

Tasha — Tasha Cobbs Leonard

Live Breathe Fight — Tamela Mann

Only on the Road (Live) — Tye Tribbett

Heart of Mine — Darrel Walls & PJ Morton GANADOR Mejor álbum de música cristiana contemporánea CHILD OF GOD II — Forrest Frank

Coritos Vol. 1 — Israel & New Breed GANADOR

King of Hearts — Brandon Lake

Reconstruction — Lecrae

Let the Church Sing — Tauren Wells Mejor álbum de rock o alternativo latino Genes Rebeldes — Aterciopelados

ASTROPICAL — Bomba Estéreo, Rawayana

PAPOTA — CA7RIEL & Paco Amoroso GANADOR

ALGORHYTHM — Los Wizzards

Novela — Fito Páez Paco Amoroso y Ca7riel ganaron por su disco Papota. Mejor álbum de música mexicana MALA MÍA — Fuerza Regida, Grupo Frontera

Y Lo Que Viene — Grupo Frontera

Sin Rodeos — Paola Jara

Palabra De To’s (Seca) — Carín León GANADOR

Bobby Pulido & Friends — Bobby Pulido Mejor álbum tropical latino Fotografías — Rubén Blades

Raíces — Gloria Estefan GANADORA

Clásicos 1.0 — Grupo Niche

Bingo — Alain Pérez

Debut y Segunda Tanda, Vol. 2 — Gilberto Santa Rosa Mejor interpretación de música global EoO — Bad Bunny GANADOR

Cantando en el Camino — Ciro Hurtado

JERUSALEMA — Angélique Kidjo

Inmigrante Y Que? — Yeisy Rojas

Shrini’s Dream (Live) — Shakti

Daybreak — Korwar Mejor interpretación de música africana Love — Burna Boy

With You — Davido feat. Omah Lay

Hope & Love — Eddy Kenzo & Mehran Matin

Gimme Dat — Ayra Starr feat. Wizkid

PUSH 2 START — Tyla GANADORA Mejor álbum de música global Sounds of Kumbha — Siddhant Bhatia

No Sign of Weakness — Burna Boy

Eclairer le monde — Youssou N’Dour

Mind Explosion — Shakti

Chapter III: We Return to Light — Anoushka Shankar

Caetano e Bethânia Ao Vivo — Caetano Veloso & Maria Bethânia GANADOR Caetano Veloso e Maria Bethânia. Mejor álbum reggae Treasure Self Love — Lila Iké

Heart & Soul — Vybz Kartel

BLXXD & FYAH — Keznamdi GANADOR

From Within — Mortimer

No Place Like Home — Jesse Royal Mejor álbum de música infantil Ageless: 100 Years Young — Joanie Leeds & Joya

Buddy’s Magic Tree House — Mega Ran

Harmony — FYÜTCH & Aura V GANADOR

Herstory — Flor Bromley

The Music of Tori and The Muses — Tori Amos Mejor álbum de comedia Drop Dead Years — Bill Burr

PostMortem — Sarah Silverman

Single Lady — Ali Wong

What Had Happened Was… — Jamie Foxx

Your Friend, Nate Bargatze — Nate Bargatze GANADOR Mejor audiolibro, narración y storytelling Elvis, Rocky & Me — Kathy Garver

Into the Uncut Grass — Trevor Noah

Lovely One: A Memoir — Ketanji Brown Jackson

Meditations — Dalai Lama GANADOR

You Know It’s True — Fab Morvan El audiolibro del Dalai Lama ganó un Grammy. Mejor banda sonora de compilación A Complete Unknown

F1® The Album

KPop Demon Hunters

Sinners GANADORA

Wicked Mejor banda sonora original para medios visuales How to Train Your Dragon — John Powell

Severance: Season 2 — Theodore Shapiro

Sinners — Ludwig Göransson GANADOR

Wicked — John Powell & Stephen Schwartz

The Wild Robot — Kris Bowers Mejor banda sonora para videojuegos Avatar: Frontiers of Pandora — Pinar Toprak

Helldivers 2 — Wilbert Roget, II

Indiana Jones and The Great Circle — Gordy Haab

Star Wars Outlaws — Cody Matthew Johnson & Wilbert Roget, II

Sword of the Sea — Austin Wintory GANADOR Mejor canción escrita para medios visuales As Alive as You Need Me to Be — Nine Inch Nails

Golden — HUNTR/X GANADORA

I Lied to You — Miles Caton

Never Too Late — Elton John & Brandi Carlile

Pale, Pale Moon — Jayme Lawson

Sinners — Rod Wave Golden de la cinta KPop Demon Hunters ganó un Grammy. Mejor video musical Young Lion — Sade

Manchild — Sabrina Carpenter

So Be It — Clipse

Anxiety — Doechii GANADOR

Love — OK Go Mejor empaque de grabación And The Adjacent Possible — OK Go

Balloonerism — Mac Miller

Danse Macabre: De Luxe — Duran Duran

Loud Is As — Tsunami

Sequoia — Various Artists

Tracks II: The Lost Albums — Bruce Springsteen GANADOR Mejor portada de álbum CHROMAKOPIA — Tyler, The Creator GANADOR

The Crux — Djo

Debí Tirar Más Fotos — Bad Bunny

Glory — Perfume Genius

Moisturizer — Wet Leg

