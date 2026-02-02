Uno por uno: todos los ganadores de los Premios Grammy 2026

La
68ª entrega de los tuvo lugar en el Premios Grammy Crypto.com Arena de Los Ángeles, escenario elegido para celebrar y distinguir a lo más destacado de la industria musical durante 2026. La ceremonia volvió a estar a cargo de Trevor Noah, quien asumió el rol de presentador por sexta y última vez.
El
humorista, reconocido por su paso al frente de The Daily Show, también participó del evento como productor ejecutivo. El show contó con actuaciones de figuras de primer nivel como Lady Gaga, Justin Bieber, Sabrina Carpenter y Tyler, The Creator. En los días previos, además, se sumaron al listado Rosé, miembro de BLACKPINK, y Bruno Mars.
Todos los ganadores de los Premios Grammy 2026
Premios Grammy 2026.
A continuación, el
listado completo de los artistas ganadores:
Grabación del Año Debí Tirar Más Fotos — Bad Bunny Manchild — Sabrina Carpenter Anxiety — Doechii WILDFLOWER — Billie Eilish Abracadabra — Lady Gaga Luther — Kendrick Lamar with SZA GANADOR The Subway — Chappell Roan APT. — ROSÉ, Bruno Mars Álbum del año DeBÍ TiRAR MáS FOToS — Bad Bunny GANADOR SWAG — Justin Bieber Man’s Best Friend — Sabrina Carpenter Let God Sort Em Out — Clipse, Pusha T & Malice MAYHEM — Lady Gaga GNX — Kendrick Lamar MUTT — Leon Thomas CHROMAKOPIA — Tyler, The Creator
DeBÍ TiRAR MáS FOToS — Bad Bunny GANADOR.
Canción del año Abracadabra — Henry Walter, Lady Gaga & Andrew Watt, compositores (Lady Gaga) Anxiety — Jaylah Hickmon, compositora (Doechii) APT. — Amy Allen, Christopher Brody Brown, Rogét Chahayed, Henry Walter, Omer Fedi, Philip Lawrence, Bruno Mars, Chae Young Park & Theron Thomas (ROSÉ, Bruno Mars) DtMF — Benito Antonio Martínez Ocasio et al. (Bad Bunny) Golden (From “KPop Demon Hunters”) — EJAE & Mark Sonnenblick (HUNTR/X) Luther — Jack Antonoff et al. (Kendrick Lamar with SZA) Manchild — Amy Allen, Jack Antonoff & Sabrina Carpenter (Sabrina Carpenter) WILDFLOWER — Billie Eilish O’Connell & Finneas O’Connell (Billie Eilish) — GANADORA Mejor artista nuevo Olivia Dean — GANADORA KATSEYE The Marías Addison Rae Sombr Leon Thomas Alex Warren Lola Young Productor del año (no clásico) Dan Auerbach Cirkut — GANADOR Dijon Blake Mills Sounwave Compositor del año (no clásico) Amy Allen — GANADORA Edgar Barrera Jessie Jo Dillon Tobias Jesso Jr. Laura Veltz
Amy Allen ganó como mejor compositora.
Mejor interpretación pop solista DAISIES — Justin Bieber Manchild — Sabrina Carpenter Disease — Lady Gaga The Subway — Chappell Roan Messy — Lola Young GANADOR Mejor interpretación pop de dúo o grupo Defying Gravity — Cynthia Erivo & Ariana Grande — GANADORA Golden (From “KPop Demon Hunters”) — HUNTR/X Gabriela — KATSEYE APT. — ROSÉ, Bruno Mars 30 For 30 — SZA with Kendrick Lamar Mejor álbum pop vocal SWAG — Justin Bieber Man’s Best Friend — Sabrina Carpenter Something Beautiful — Miley Cyrus MAYHEM — Lady Gaga — GANADOR I’ve Tried Everything But Therapy (Part 2) — Teddy Swims Mejor grabación dance/electrónica No Cap — Disclosure & Anderson .Paak Victory Lap — Fred again.., Skepta & PlaqueBoyMax SPACE INVADER — KAYTRANADA VOLTAGE — Skrillex End of Summer — Tame Impala — GANADORA
End of Summer — Tame Impala.
Mejor grabación dance pop Bluest Flame — Selena Gomez & benny blanco Abracadabra — Lady Gaga — GANADORA Midnight Sun — Zara Larsson Just Keep Watching — Tate McRae Illegal — PinkPantheress Mejor álbum de música urbana DeBÍ TiRAR MáS FOToS — Bad Bunny — GANADOR Mixteip — J Balvin FERXXO VOL X: Sagrado — Feid NAIKI — Nicki Nicole EUB DELUXE — Trueno SINFÓNICO (En Vivo) — Yandel Mejor álbum pop latino Cosa Nuestra — Rauw Alejandro BOGOTÁ (DELUXE) — Andrés Cepeda Tropicoqueta — KAROL G Cancionera — Natalia Lafourcade — GANADORA ¿Y ahora qué? — Alejandro Sanz
Natalia Lafourcade ganó un premio Grammy.
Mejor video musical Young Lion — Sade Manchild — Sabrina Carpenter So Be It — Clipse Anxiety — Doechii — GANADOR Love — OK Go Mejor álbum pop vocal tradicional Wintersongs — Laila Biali The Gift of Love — Jennifer Hudson Who Believes In Angels? — Elton John & Brandi Carlile Harlequin — Lady Gaga A Matter of Time — Laufey GANADOR The Secret of Life: Partners, Volume 2 — Barbra Streisand Mejor álbum de teatro musical Buena Vista Social Club GANADOR Death Becomes Her Gypsy Just In Time Maybe Happy Ending Mejor interpretación country de dúo o grupo A Song to Sing — Miranda Lambert & Chris Stapleton Trailblazer — Reba McEntire, Miranda Lambert & Lainey Wilson Love Me Like You Used to Do — Margo Price & Tyler Childers Amen — Shaboozey & Jelly Roll GANADOR Honky Tonk Hall of Fame — George Strait & Chris Stapleton Mejor canción country Bitin’ List — Tyler Childers GANADORA Good News — Shaboozey I Never Lie — Zach Top Somewhere Over Laredo — Lainey Wilson A Song to Sing — Miranda Lambert & Chris Stapleton
Bitin’ List — Tyler Childers.
Mejor álbum country tradicional Dollar a Day — Charley Crockett American Romance — Lukas Nelson Oh What a Beautiful World — Willie Nelson Hard Headed Woman — Margo Price Ain’t in It for My Health — Zach Top GANADOR Mejor álbum country contemporáneo Patterns — Kelsea Ballerini Snipe Hunter — Tyler Childers Evangeline Vs. The Machine — Eric Church Beautifully Broken — Jelly Roll GANADOR Postcards From Texas — Miranda Lambert
Jelly Roll se llevó un Grammy gracias a Beautifully Broken.
Mejor interpretación de raíces americanas LONELY AVENUE — Jon Batiste feat. Randy Newman Ancient Light — I’m With Her Crimson and Clay — Jason Isbell Richmond on the James — Alison Krauss & Union Station Beautiful Strangers — Mavis Staples GANADORA Mejor canción de raíces americanas Ancient Light — I’m With Her GANADORA BIG MONEY — Jon Batiste Foxes In the Snow — Jason Isbell Middle — Jesse Welles Spitfire — Sierra Hull Mejor álbum americana BIG MONEY — Jon Batiste GANADOR Bloom — Larkin Poe Last Leaf on the Tree — Willie Nelson So Long Little Miss Sunshine — Molly Tuttle Middle — Jesse Welles Mejor álbum bluegrass Carter & Cleveland — Michael Cleveland & Jason Carter A Tip Toe High Wire — Sierra Hull Arcadia — Alison Krauss & Union Station Outrun — The Steeldrivers Highway Prayers — Billy Strings GANADOR
Highway Prayers — Billy Strings.
Mejor álbum de blues tradicional Ain’t Done with the Blues — Buddy Guy GANADOR Room on the Porch — Taj Mahal & Keb’ Mo’ One Hour Mama: The Blues of Victoria Spivey — Maria Muldaur Look Out Highway — Charlie Musselwhite Young Fashioned Ways — Kenny Wayne Shepherd & Bobby Rush Mejor álbum de blues contemporáneo Breakthrough — Joe Bonamassa Paper Doll — Samantha Fish A Tribute to LJK — Eric Gales Preacher Kids — Robert Randolph GANADOR Family — Southern Avenue Mejor álbum folk What Did the Blackbird Say to the Crow — Rhiannon Giddens & Justin Robinson Crown of Roses — Patty Griffin Wild and Clear and Blue — I’m With Her GANADOR Foxes In the Snow — Jason Isbell Under the Powerlines — Jesse Welles Mejor álbum gospel Sunny Days — Yolanda Adams Tasha — Tasha Cobbs Leonard Live Breathe Fight — Tamela Mann Only on the Road (Live) — Tye Tribbett Heart of Mine — Darrel Walls & PJ Morton GANADOR Mejor álbum de música cristiana contemporánea CHILD OF GOD II — Forrest Frank Coritos Vol. 1 — Israel & New Breed GANADOR King of Hearts — Brandon Lake Reconstruction — Lecrae Let the Church Sing — Tauren Wells Mejor álbum de rock o alternativo latino Genes Rebeldes — Aterciopelados ASTROPICAL — Bomba Estéreo, Rawayana PAPOTA — CA7RIEL & Paco Amoroso GANADOR ALGORHYTHM — Los Wizzards Novela — Fito Páez
Paco Amoroso y Ca7riel ganaron por su disco Papota.
Mejor álbum de música mexicana MALA MÍA — Fuerza Regida, Grupo Frontera Y Lo Que Viene — Grupo Frontera Sin Rodeos — Paola Jara Palabra De To’s (Seca) — Carín León GANADOR Bobby Pulido & Friends — Bobby Pulido Mejor álbum tropical latino Fotografías — Rubén Blades Raíces — Gloria Estefan GANADORA Clásicos 1.0 — Grupo Niche Bingo — Alain Pérez Debut y Segunda Tanda, Vol. 2 — Gilberto Santa Rosa Mejor interpretación de música global EoO — Bad Bunny GANADOR Cantando en el Camino — Ciro Hurtado JERUSALEMA — Angélique Kidjo Inmigrante Y Que? — Yeisy Rojas Shrini’s Dream (Live) — Shakti Daybreak — Korwar Mejor interpretación de música africana Love — Burna Boy With You — Davido feat. Omah Lay Hope & Love — Eddy Kenzo & Mehran Matin Gimme Dat — Ayra Starr feat. Wizkid PUSH 2 START — Tyla GANADORA Mejor álbum de música global Sounds of Kumbha — Siddhant Bhatia No Sign of Weakness — Burna Boy Eclairer le monde — Youssou N’Dour Mind Explosion — Shakti Chapter III: We Return to Light — Anoushka Shankar Caetano e Bethânia Ao Vivo — Caetano Veloso & Maria Bethânia GANADOR
Caetano Veloso e Maria Bethânia.
Mejor álbum reggae Treasure Self Love — Lila Iké Heart & Soul — Vybz Kartel BLXXD & FYAH — Keznamdi GANADOR From Within — Mortimer No Place Like Home — Jesse Royal Mejor álbum de música infantil Ageless: 100 Years Young — Joanie Leeds & Joya Buddy’s Magic Tree House — Mega Ran Harmony — FYÜTCH & Aura V GANADOR Herstory — Flor Bromley The Music of Tori and The Muses — Tori Amos Mejor álbum de comedia Drop Dead Years — Bill Burr PostMortem — Sarah Silverman Single Lady — Ali Wong What Had Happened Was… — Jamie Foxx Your Friend, Nate Bargatze — Nate Bargatze GANADOR Mejor audiolibro, narración y storytelling Elvis, Rocky & Me — Kathy Garver Into the Uncut Grass — Trevor Noah Lovely One: A Memoir — Ketanji Brown Jackson Meditations — Dalai Lama GANADOR You Know It’s True — Fab Morvan
El audiolibro del Dalai Lama ganó un Grammy.
Mejor banda sonora de compilación A Complete Unknown F1® The Album KPop Demon Hunters Sinners GANADORA Wicked Mejor banda sonora original para medios visuales How to Train Your Dragon — John Powell Severance: Season 2 — Theodore Shapiro Sinners — Ludwig Göransson GANADOR Wicked — John Powell & Stephen Schwartz The Wild Robot — Kris Bowers Mejor banda sonora para videojuegos Avatar: Frontiers of Pandora — Pinar Toprak Helldivers 2 — Wilbert Roget, II Indiana Jones and The Great Circle — Gordy Haab Star Wars Outlaws — Cody Matthew Johnson & Wilbert Roget, II Sword of the Sea — Austin Wintory GANADOR Mejor canción escrita para medios visuales As Alive as You Need Me to Be — Nine Inch Nails Golden — HUNTR/X GANADORA I Lied to You — Miles Caton Never Too Late — Elton John & Brandi Carlile Pale, Pale Moon — Jayme Lawson Sinners — Rod Wave
Golden de la cinta KPop Demon Hunters ganó un Grammy.
Mejor video musical Young Lion — Sade Manchild — Sabrina Carpenter So Be It — Clipse Anxiety — Doechii GANADOR Love — OK Go Mejor empaque de grabación And The Adjacent Possible — OK Go Balloonerism — Mac Miller Danse Macabre: De Luxe — Duran Duran Loud Is As — Tsunami Sequoia — Various Artists Tracks II: The Lost Albums — Bruce Springsteen GANADOR Mejor portada de álbum CHROMAKOPIA — Tyler, The Creator GANADOR The Crux — Djo Debí Tirar Más Fotos — Bad Bunny Glory — Perfume Genius Moisturizer — Wet Leg
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al
Canal de WhatsApp de . Ingresá al siguiente enlace: TodoJujuy.com https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del
WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.