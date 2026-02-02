lunes 02 de febrero de 2026

2 de febrero de 2026 - 09:27
Eventos.

Uno por uno: todos los ganadores de los Premios Grammy 2026

La 68ª ceremonia de los Premios Grammy tuvo como sede la Crypto.com Arena, ubicada en la ciudad de Los Ángeles, y fue conducida por el humorista Trevor Noah.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Premios Grammy: la lista completa de los ganadores.

Premios Grammy: la lista completa de los ganadores.

La 68ª entrega de los Premios Grammy tuvo lugar en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, escenario elegido para celebrar y distinguir a lo más destacado de la industria musical durante 2026. La ceremonia volvió a estar a cargo de Trevor Noah, quien asumió el rol de presentador por sexta y última vez.

El humorista, reconocido por su paso al frente de The Daily Show, también participó del evento como productor ejecutivo. El show contó con actuaciones de figuras de primer nivel como Lady Gaga, Justin Bieber, Sabrina Carpenter y Tyler, The Creator. En los días previos, además, se sumaron al listado Rosé, miembro de BLACKPINK, y Bruno Mars.

Todos los ganadores de los Premios Grammy 2026

Premios Grammy 2026.

A continuación, el listado completo de los artistas ganadores:

Grabación del Año

  • Debí Tirar Más Fotos — Bad Bunny
  • Manchild — Sabrina Carpenter
  • Anxiety — Doechii
  • WILDFLOWER — Billie Eilish
  • Abracadabra — Lady Gaga
  • Luther — Kendrick Lamar with SZA GANADOR
  • The Subway — Chappell Roan
  • APT. — ROSÉ, Bruno Mars

Álbum del año

  • DeBÍ TiRAR MáS FOToS — Bad Bunny GANADOR
  • SWAG — Justin Bieber
  • Man’s Best Friend — Sabrina Carpenter
  • Let God Sort Em Out — Clipse, Pusha T & Malice
  • MAYHEM — Lady Gaga
  • GNX — Kendrick Lamar
  • MUTT — Leon Thomas
  • CHROMAKOPIA — Tyler, The Creator
DeBÍ TiRAR MáS FOToS — Bad Bunny GANADOR.

Canción del año

  • Abracadabra — Henry Walter, Lady Gaga & Andrew Watt, compositores (Lady Gaga)
  • Anxiety — Jaylah Hickmon, compositora (Doechii)
  • APT. — Amy Allen, Christopher Brody Brown, Rogét Chahayed, Henry Walter, Omer Fedi, Philip Lawrence, Bruno Mars, Chae Young Park & Theron Thomas (ROSÉ, Bruno Mars)
  • DtMF — Benito Antonio Martínez Ocasio et al. (Bad Bunny)
  • Golden (From “KPop Demon Hunters”) — EJAE & Mark Sonnenblick (HUNTR/X)
  • Luther — Jack Antonoff et al. (Kendrick Lamar with SZA)
  • Manchild — Amy Allen, Jack Antonoff & Sabrina Carpenter (Sabrina Carpenter)
  • WILDFLOWER — Billie Eilish O’Connell & Finneas O’Connell (Billie Eilish) — GANADORA

Mejor artista nuevo

  • Olivia Dean — GANADORA
  • KATSEYE
  • The Marías
  • Addison Rae
  • Sombr
  • Leon Thomas
  • Alex Warren
  • Lola Young

Productor del año (no clásico)

  • Dan Auerbach
  • Cirkut — GANADOR
  • Dijon
  • Blake Mills
  • Sounwave

Compositor del año (no clásico)

  • Amy Allen — GANADORA
  • Edgar Barrera
  • Jessie Jo Dillon
  • Tobias Jesso Jr.
  • Laura Veltz
Amy Allen ganó como mejor compositora.

Mejor interpretación pop solista

  • DAISIES — Justin Bieber
  • Manchild — Sabrina Carpenter
  • Disease — Lady Gaga
  • The Subway — Chappell Roan
  • Messy — Lola Young GANADOR

Mejor interpretación pop de dúo o grupo

  • Defying Gravity — Cynthia Erivo & Ariana Grande — GANADORA
  • Golden (From “KPop Demon Hunters”) — HUNTR/X
  • Gabriela — KATSEYE
  • APT. — ROSÉ, Bruno Mars
  • 30 For 30 — SZA with Kendrick Lamar

Mejor álbum pop vocal

  • SWAG — Justin Bieber
  • Man’s Best Friend — Sabrina Carpenter
  • Something Beautiful — Miley Cyrus
  • MAYHEM — Lady Gaga — GANADOR
  • I’ve Tried Everything But Therapy (Part 2) — Teddy Swims

Mejor grabación dance/electrónica

  • No Cap — Disclosure & Anderson .Paak
  • Victory Lap — Fred again.., Skepta & PlaqueBoyMax
  • SPACE INVADER — KAYTRANADA
  • VOLTAGE — Skrillex
  • End of Summer — Tame Impala — GANADORA
End of Summer — Tame Impala.

Mejor grabación dance pop

  • Bluest Flame — Selena Gomez & benny blanco
  • Abracadabra — Lady Gaga — GANADORA
  • Midnight Sun — Zara Larsson
  • Just Keep Watching — Tate McRae
  • Illegal — PinkPantheress

Mejor álbum de música urbana

  • DeBÍ TiRAR MáS FOToS — Bad Bunny — GANADOR
  • Mixteip — J Balvin
  • FERXXO VOL X: Sagrado — Feid
  • NAIKI — Nicki Nicole
  • EUB DELUXE — Trueno
  • SINFÓNICO (En Vivo) — Yandel

Mejor álbum pop latino

  • Cosa Nuestra — Rauw Alejandro
  • BOGOTÁ (DELUXE) — Andrés Cepeda
  • Tropicoqueta — KAROL G
  • Cancionera — Natalia Lafourcade — GANADORA
  • ¿Y ahora qué? — Alejandro Sanz
Natalia Lafourcade ganó un premio Grammy.

Mejor video musical

  • Young Lion — Sade
  • Manchild — Sabrina Carpenter
  • So Be It — Clipse
  • Anxiety — Doechii — GANADOR
  • Love — OK Go

Mejor álbum pop vocal tradicional

  • Wintersongs — Laila Biali
  • The Gift of Love — Jennifer Hudson
  • Who Believes In Angels? — Elton John & Brandi Carlile
  • Harlequin — Lady Gaga
  • A Matter of Time — Laufey GANADOR
  • The Secret of Life: Partners, Volume 2 — Barbra Streisand

Mejor álbum de teatro musical

  • Buena Vista Social Club GANADOR
  • Death Becomes Her
  • Gypsy
  • Just In Time
  • Maybe Happy Ending

Mejor interpretación country de dúo o grupo

  • A Song to Sing — Miranda Lambert & Chris Stapleton
  • Trailblazer — Reba McEntire, Miranda Lambert & Lainey Wilson
  • Love Me Like You Used to Do — Margo Price & Tyler Childers
  • Amen — Shaboozey & Jelly Roll GANADOR
  • Honky Tonk Hall of Fame — George Strait & Chris Stapleton

Mejor canción country

  • Bitin’ List — Tyler Childers GANADORA
  • Good News — Shaboozey
  • I Never Lie — Zach Top
  • Somewhere Over Laredo — Lainey Wilson
  • A Song to Sing — Miranda Lambert & Chris Stapleton
Bitin’ List — Tyler Childers.

Mejor álbum country tradicional

  • Dollar a Day — Charley Crockett
  • American Romance — Lukas Nelson
  • Oh What a Beautiful World — Willie Nelson
  • Hard Headed Woman — Margo Price
  • Ain’t in It for My Health — Zach Top GANADOR

Mejor álbum country contemporáneo

  • Patterns — Kelsea Ballerini
  • Snipe Hunter — Tyler Childers
  • Evangeline Vs. The Machine — Eric Church
  • Beautifully Broken — Jelly Roll GANADOR
  • Postcards From Texas — Miranda Lambert
Jelly Roll se llevó un Grammy gracias a Beautifully Broken.

Mejor interpretación de raíces americanas

  • LONELY AVENUE — Jon Batiste feat. Randy Newman
  • Ancient Light — I’m With Her
  • Crimson and Clay — Jason Isbell
  • Richmond on the James — Alison Krauss & Union Station
  • Beautiful Strangers — Mavis Staples GANADORA

Mejor canción de raíces americanas

  • Ancient Light — I’m With Her GANADORA
  • BIG MONEY — Jon Batiste
  • Foxes In the Snow — Jason Isbell
  • Middle — Jesse Welles
  • Spitfire — Sierra Hull

Mejor álbum americana

  • BIG MONEY — Jon Batiste GANADOR
  • Bloom — Larkin Poe
  • Last Leaf on the Tree — Willie Nelson
  • So Long Little Miss Sunshine — Molly Tuttle
  • Middle — Jesse Welles

Mejor álbum bluegrass

  • Carter & Cleveland — Michael Cleveland & Jason Carter
  • A Tip Toe High Wire — Sierra Hull
  • Arcadia — Alison Krauss & Union Station
  • Outrun — The Steeldrivers
  • Highway Prayers — Billy Strings GANADOR
Highway Prayers — Billy Strings.

Mejor álbum de blues tradicional

  • Ain’t Done with the Blues — Buddy Guy GANADOR
  • Room on the Porch — Taj Mahal & Keb’ Mo’
  • One Hour Mama: The Blues of Victoria Spivey — Maria Muldaur
  • Look Out Highway — Charlie Musselwhite
  • Young Fashioned Ways — Kenny Wayne Shepherd & Bobby Rush

Mejor álbum de blues contemporáneo

  • Breakthrough — Joe Bonamassa
  • Paper Doll — Samantha Fish
  • A Tribute to LJK — Eric Gales
  • Preacher Kids — Robert Randolph GANADOR
  • Family — Southern Avenue

Mejor álbum folk

  • What Did the Blackbird Say to the Crow — Rhiannon Giddens & Justin Robinson
  • Crown of Roses — Patty Griffin
  • Wild and Clear and Blue — I’m With Her GANADOR
  • Foxes In the Snow — Jason Isbell
  • Under the Powerlines — Jesse Welles

Mejor álbum gospel

  • Sunny Days — Yolanda Adams
  • Tasha — Tasha Cobbs Leonard
  • Live Breathe Fight — Tamela Mann
  • Only on the Road (Live) — Tye Tribbett
  • Heart of Mine — Darrel Walls & PJ Morton GANADOR

Mejor álbum de música cristiana contemporánea

  • CHILD OF GOD II — Forrest Frank
  • Coritos Vol. 1 — Israel & New Breed GANADOR
  • King of Hearts — Brandon Lake
  • Reconstruction — Lecrae
  • Let the Church Sing — Tauren Wells

Mejor álbum de rock o alternativo latino

  • Genes Rebeldes — Aterciopelados
  • ASTROPICAL — Bomba Estéreo, Rawayana
  • PAPOTA — CA7RIEL & Paco Amoroso GANADOR
  • ALGORHYTHM — Los Wizzards
  • Novela — Fito Páez
Paco Amoroso y Ca7riel ganaron por su disco Papota.

Mejor álbum de música mexicana

  • MALA MÍA — Fuerza Regida, Grupo Frontera
  • Y Lo Que Viene — Grupo Frontera
  • Sin Rodeos — Paola Jara
  • Palabra De To’s (Seca) — Carín León GANADOR
  • Bobby Pulido & Friends — Bobby Pulido

Mejor álbum tropical latino

  • Fotografías — Rubén Blades
  • Raíces — Gloria Estefan GANADORA
  • Clásicos 1.0 — Grupo Niche
  • Bingo — Alain Pérez
  • Debut y Segunda Tanda, Vol. 2 — Gilberto Santa Rosa

Mejor interpretación de música global

  • EoO — Bad Bunny GANADOR
  • Cantando en el Camino — Ciro Hurtado
  • JERUSALEMA — Angélique Kidjo
  • Inmigrante Y Que? — Yeisy Rojas
  • Shrini’s Dream (Live) — Shakti
  • Daybreak — Korwar

Mejor interpretación de música africana

  • Love — Burna Boy
  • With You — Davido feat. Omah Lay
  • Hope & Love — Eddy Kenzo & Mehran Matin
  • Gimme Dat — Ayra Starr feat. Wizkid
  • PUSH 2 START — Tyla GANADORA

Mejor álbum de música global

  • Sounds of Kumbha — Siddhant Bhatia
  • No Sign of Weakness — Burna Boy
  • Eclairer le monde — Youssou N’Dour
  • Mind Explosion — Shakti
  • Chapter III: We Return to Light — Anoushka Shankar
  • Caetano e Bethânia Ao Vivo — Caetano Veloso & Maria Bethânia GANADOR
Caetano Veloso e Maria Bethânia.

Mejor álbum reggae

  • Treasure Self Love — Lila Iké
  • Heart & Soul — Vybz Kartel
  • BLXXD & FYAH — Keznamdi GANADOR
  • From Within — Mortimer
  • No Place Like Home — Jesse Royal

Mejor álbum de música infantil

  • Ageless: 100 Years Young — Joanie Leeds & Joya
  • Buddy’s Magic Tree House — Mega Ran
  • Harmony — FYÜTCH & Aura V GANADOR
  • Herstory — Flor Bromley
  • The Music of Tori and The Muses — Tori Amos

Mejor álbum de comedia

  • Drop Dead Years — Bill Burr
  • PostMortem — Sarah Silverman
  • Single Lady — Ali Wong
  • What Had Happened Was… — Jamie Foxx
  • Your Friend, Nate Bargatze — Nate Bargatze GANADOR

Mejor audiolibro, narración y storytelling

  • Elvis, Rocky & Me — Kathy Garver
  • Into the Uncut Grass — Trevor Noah
  • Lovely One: A Memoir — Ketanji Brown Jackson
  • Meditations — Dalai Lama GANADOR
  • You Know It’s True — Fab Morvan
El audiolibro del Dalai Lama ganó un Grammy.

Mejor banda sonora de compilación

  • A Complete Unknown
  • F1® The Album
  • KPop Demon Hunters
  • Sinners GANADORA
  • Wicked

Mejor banda sonora original para medios visuales

  • How to Train Your Dragon — John Powell
  • Severance: Season 2 — Theodore Shapiro
  • Sinners — Ludwig Göransson GANADOR
  • Wicked — John Powell & Stephen Schwartz
  • The Wild Robot — Kris Bowers

Mejor banda sonora para videojuegos

  • Avatar: Frontiers of Pandora — Pinar Toprak
  • Helldivers 2 — Wilbert Roget, II
  • Indiana Jones and The Great Circle — Gordy Haab
  • Star Wars Outlaws — Cody Matthew Johnson & Wilbert Roget, II
  • Sword of the Sea — Austin Wintory GANADOR

Mejor canción escrita para medios visuales

  • As Alive as You Need Me to Be — Nine Inch Nails
  • Golden — HUNTR/X GANADORA
  • I Lied to You — Miles Caton
  • Never Too Late — Elton John & Brandi Carlile
  • Pale, Pale Moon — Jayme Lawson
  • Sinners — Rod Wave
Golden de la cinta KPop Demon Hunters ganó un Grammy.

Mejor video musical

  • Young Lion — Sade
  • Manchild — Sabrina Carpenter
  • So Be It — Clipse
  • Anxiety — Doechii GANADOR
  • Love — OK Go

Mejor empaque de grabación

  • And The Adjacent Possible — OK Go
  • Balloonerism — Mac Miller
  • Danse Macabre: De Luxe — Duran Duran
  • Loud Is As — Tsunami
  • Sequoia — Various Artists
  • Tracks II: The Lost Albums — Bruce Springsteen GANADOR

Mejor portada de álbum

  • CHROMAKOPIA — Tyler, The Creator GANADOR
  • The Crux — Djo
  • Debí Tirar Más Fotos — Bad Bunny
  • Glory — Perfume Genius
  • Moisturizer — Wet Leg

