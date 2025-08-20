Nashville SC vs Orlando City SC: previa, horario y cómo llegan para la semana 25 de la MLS

El duelo entre Nashville SC y Orlando City SC correspondiente a la semana 25 se disputará en el estadio Geodis Park desde las 21:30 (hora Argentina), el sábado 23 de agosto.
¡Suscribite al Newsletter!
Lo que necesitas saber, desde donde necesites
Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
El duelo entre Nashville SC y Orlando City SC correspondiente a la semana 25 se disputará en el estadio Geodis Park desde las 21:30 (hora Argentina), el sábado 23 de agosto.
Después de haber ganado su último partido del torneo, el equipo visitante buscará mantener su moral en alta. En tanto que el anfitrión de la jornada llega desmotivado tras haber caído derrotado en la fecha anterior.
Nashville SC buscará la victoria luego de caer 1 a 2 frente a New York City FC. Suma 2 partidos sin ganar y en 2 ha triunfado. En esas jornadas, le hicieron 6 goles y ha marcado 6 a sus rivales.
Orlando City SC venció en casa a Sporting Kansas City por 3 a 1. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado ganar 3 y perdido 1. Además, logró gritar 13 goles y ha recibido 6 en su arco.
El visitante domina el historial del campeonato: acumula 5 victorias de los últimos 5 partidos que han disputado ante el local. El último juego entre ambos en este torneo fue el 31 de agosto, en el torneo Estados Unidos - MLS 2024, y terminó con un marcador 3-0 a favor de Orlando City SC.
© 2025 DataFactory
FUENTE: nota.texto7
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.