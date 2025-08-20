Nashville SC vs Orlando City SC: previa, horario y cómo llegan para la semana 25 de la MLS

BsAs (DataFactory)

El duelo entre Nashville SC y Orlando City SC correspondiente a la semana 25 se disputará en el estadio Geodis Park desde las 21:30 (hora Argentina), el sábado 23 de agosto.

Así llegan Nashville SC y Orlando City SC Después de haber ganado su último partido del torneo, el equipo visitante buscará mantener su moral en alta. En tanto que el anfitrión de la jornada llega desmotivado tras haber caído derrotado en la fecha anterior.

Últimos resultados de Nashville SC en partidos de la MLS Nashville SC buscará la victoria luego de caer 1 a 2 frente a New York City FC. Suma 2 partidos sin ganar y en 2 ha triunfado. En esas jornadas, le hicieron 6 goles y ha marcado 6 a sus rivales.

Últimos resultados de Orlando City SC en partidos de la MLS Orlando City SC venció en casa a Sporting Kansas City por 3 a 1. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado ganar 3 y perdido 1. Además, logró gritar 13 goles y ha recibido 6 en su arco.

El visitante domina el historial del campeonato: acumula 5 victorias de los últimos 5 partidos que han disputado ante el local. El último juego entre ambos en este torneo fue el 31 de agosto, en el torneo Estados Unidos - MLS 2024, y terminó con un marcador 3-0 a favor de Orlando City SC.

Fechas y rivales de Nashville SC en los próximos partidos de la MLS Semana 26: vs Atlanta United: 30 de agosto - 21:30 (hora Argentina)

Semana 28: vs FC Cincinnati: 13 de septiembre - 20:30 (hora Argentina)

Semana 29: vs Orlando City SC: 20 de septiembre - 20:30 (hora Argentina)

Semana 30: vs Houston: 27 de septiembre - 21:30 (hora Argentina)

Semana 31: vs CF Montréal: 4 de octubre - 20:30 (hora Argentina) Fechas y rivales de Orlando City SC en los próximos partidos de la MLS Semana 26: vs Vancouver Whitecaps FC: 30 de agosto - 20:30 (hora Argentina)

Semana 28: vs DC United: 13 de septiembre - 20:30 (hora Argentina)

Semana 29: vs Nashville SC: 20 de septiembre - 20:30 (hora Argentina)

Semana 30: vs FC Cincinnati: 27 de septiembre - 15:30 (hora Argentina)

Semana 31: vs Columbus Crew: 4 de octubre - 20:30 (hora Argentina) Horario Nashville SC y Orlando City SC, según país Argentina: 21:30 horas

Colombia y Perú: 19:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 20:30 horas

