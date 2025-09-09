Newell`s vs Atlético Tucumán: previa, horario y cómo llegan para la fecha 8 del Clausura

El duelo correspondiente a la fecha 8 del Clausura se jugará el próximo viernes 12 de septiembre a las 21:15 (hora Argentina).
El duelo correspondiente a la fecha 8 del Clausura se jugará el próximo viernes 12 de septiembre a las 21:15 (hora Argentina).
Ambos equipos llegan al encuentro con la intención de recuperarse luego de perder su chance de escalar en la tabla de posiciones en la jornada anterior.
Newell`s no quiere lamentar otra caída: 1 a 2 finalizó su partido frente a Barracas Central. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: perdió 1 y 3 fueron empate. Pudo marcar 3 goles y ha recibido 5.
Atlético Tucumán viene de caer en su estadio ante Gimnasia por 0 a 1. En sus últimos encuentros cosechó 1 victoria, 1 derrota y 2 empates, en los que pudo anotar 5 goles en el arco rival y le han encajado 4 tantos.
Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 1 victoria, mientras que la visita sumó 2. En 2 partidos terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 3 de marzo, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y Newell`s resultó vencedor por 1 a 2.
