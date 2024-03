Nico Voutrinas Fontan y su amor por la gente de Jujuy

Arrancó hablando sobre sus inicios como influencer, "yo arranqué hace 7 años más o menos en mi casa. Cuando recién empezaban los youtubers, hacíamos videos de 20 minutos. Pero eso fue mutando y empecé con esas dinámicas de juegos en la calle, la gente siempre me pide que haga videos en la calle . No sé por qué, pero les encanta que yo esté en la calle. Y empezamos haciendo entrevistas, haciendo juegos, haciendo juegos con dinero y todo".

Recordó que al hacerse más conocido, muchas personas le pidieron que vaya a otras provincias, entre ellas, a Jujuy, "le hicimos caso a la gente y acá estamos, acá fue donde más amor nos dieron. La Quebrada realmente tiene una calidez y tienen un amor que es inigualable. Es una magia impresionante. Yo como porteño, la verdad que no sabía ni qué era Jujuy, vine y la verdad que lo que más me llevo es la buena predisposición, la amabilidad y el corazón que tiene la gente. Es increíble".

Asimismo comentó que conoció un niño del norte, con el que hizo un video y dijo que le pidió pasar todo el día con él. Como esa experiencia, tuvo varias en la provincia. "Hay algo muy bonito en este norte. En Jujuy Hay una magia que yo no sabía que existía".

"Yo no me considero influencer", dijo Nico Voutrinas Fontan

También explicó que no cuenta con ayuda de nadie, "la plata la financiamos nosotros. Toda la plata que generamos en las redes la invertimos en la gente. O sea, yo podría hacer videos sin gastar dinero y ganaría más", dijo y aseguró que "ahora estamos recorriendo todas las provincias. Vengo de Córdoba, Mendoza, San Luis y San Juan. Me faltaría Chaco y luego me gustaría hacer estos videos en México, vamos a ir a mitad de año"

Por otra parte señaló que "yo no me considero influencer. Yo soy creador de contenido en YouTube hace siete años. Al principio yo estaba en la secundaria y no ganaba un peso. Yo lo hacía porque me gustaba".

Un consejo para los que quieran ser influencers

A los chicos que quieren empezar, "les digo la típica frase trillada de que los van a criticar, pero igual sigan. Cuando más te critican es donde más fuerte tenés que estar. Hagan lo que está en tendencia, lo que sea un poco más viral. No se estanquen en Jujuy. Sepan que para las redes los tienen que ver de todos lados, desde España, de México, de todos lados, entonces amplíen mucho el público y metan mucha constancia"

"No lo hagan por el dinero, que el dinero llega después solo, nunca empiecen por el dinero. Háganlo si realmente les gusta", finalizó.

