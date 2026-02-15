O'Higgins vs Bahia: previa, horario y cómo llegan para la llave 7 de la Copa Libertadores

Por la llave 7 de la Copa Libertadores, se enfrentan O'Higgins y Bahia el miércoles 18 de febrero, a las 19:00 (hora Argentina), en el estadio el Teniente.

Carabobo se enfrentará ante Huachipato por la llave 6

Liverpool (U) se enfrenta ante la visita Independiente Medellín por la llave 8

El encuentro será supervisado por Alberto Feres, el juez encargado.

