jueves 23 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
23 de octubre de 2025 - 08:58
Policial.

Operativo de rescate en Humahuaca: turistas de Buenos Aires se habían perdido en Peña Blanca

Tres turistas de Buenos Aires, entre ellos un menor, tuvieron que ser rescatados en el paraje Peña Blanca en Humahuaca tras haberse perdido.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Operativo de rescate en Humahuaca: turistas de Buenos Aires se habían perdido en Peña Blanca

Operativo de rescate en Humahuaca: turistas de Buenos Aires se habían perdido en Peña Blanca

Lee además
Rescate de un peón rural.
Puna.

Increíble rescate en Rinconada de un hombre que quedó inmóvil y se arrastraba
Un hombre rescató con una motosierra a un animal atrapado por la cabeza.
Viral.

El rescate dramático de un ternero que quedó atrapado en un árbol emocionó a todos en redes

Los turistas realizaban una caminata recreativa cuando, al caer la tarde, se desorientaron y perdieron el sendero de regreso, por lo que uno de ellos logró comunicarse con la Guardia Urbana para pedir ayuda.

Paraje Peña Blanca - Humahuaca
Paraje Peña Blanca - Humahuaca

Paraje Peña Blanca - Humahuaca

Rápido operativo de búsqueda y rescate

Tras recibir el llamado de auxilio, personal del Centro de Gestión de la Unidad Regional N°3, de la Comisaría N°15 y del Cuartel de Bomberos activaron un operativo conjunto para localizar a los visitantes.

Gracias a la coordinación y el trabajo en equipo de las fuerzas de seguridad, el grupo fue encontrado horas más tarde, sin lesiones y en buen estado de salud, aunque visiblemente cansados por el tiempo transcurrido en la zona.

Recomendaciones ante estas situaciones

Una vez rescatados, los turistas fueron trasladados a un lugar seguro y manifestaron su agradecimiento al personal interviniente por la rápida respuesta.

Desde la Policía de la Provincia se recordó la importancia de no aventurarse en senderos desconocidos sin guía local ni los elementos básicos de orientación, especialmente en zonas de difícil acceso como Peña Blanca, donde las condiciones del terreno y la falta de señal pueden complicar la ubicación.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Increíble rescate en Rinconada de un hombre que quedó inmóvil y se arrastraba

El rescate dramático de un ternero que quedó atrapado en un árbol emocionó a todos en redes

Policía y bomberos realizaron rescate a mujer en zona remota de Tilcara

Se cumplen 15 años del rescate de los 33 mineros en Chile

El Frente Jujuy Crece cerró su campaña en Libertador

Lo que se lee ahora
Clases gratuitas de yoga en San Salvador de Jujuy.
Detalles.

Clases de yoga gratis en Jujuy: cómo inscribirse

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Cena Blanca.
Promo 2025.

Los egresados eligieron el menú para la Cena Blanca: cuál ganó y qué platos incluye

Choque en el Acecso Oeste.
Impactante.

Dos personas murieron en un terrible choque con un camión

Chequeado Corrección: por error se mencionó como 22 de octubre la fecha de la visita de Milei a Corrientes cuando debió decir 11 de octubre
Chequeado.

No, esta foto no es de la visita de Javier Milei a Corrientes: es del concierto de Madonna en Río de Janeiro

Sigue el corte en el puente internacional fronterizo entre Jujuy y Bolivia video
Reclamo.

Sigue el corte total en el puente internacional fronterizo entre Jujuy y Bolivia

La Libertad Avanza cerró la campaña con un acto  video
Elecciones.

La Libertad Avanza cerró la campaña con un acto en San Salvador de Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel