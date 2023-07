Marcela Acuña acusó a su hijo por el crimen de Cecilia Strzyzowski

"Presos con Emerenciano siendo inocentes; con una causa armada desde el partido judicial y radicales. No hay que confundir, una cosa es el hecho del femicidio de Cecilia, repudiable desde todo punto de vista, y otra cosa es el querer inculparnos desde una fiscalía que sin pruebas nos tiene no solo encerrados, paseándonos como trofeos con esposas como delincuentes, sino que nos mete en una causa con una caratula que no se sostiene hacia nosotros con pruebas, solo con supuestos", subrayó.

image.png Piden justicia por el crimen de Cecilia Strzyzowski

"¿Por qué, si fue César (su hijo) responsable, nos incriminan a nosotros?", dijo y explicó que es la manera de atacar a Jorge Capitanich. "Encontraron el punto exacto para atacarnos en serie a Emerenciano, a lo que él significa, y a Capitanich”

Acuña dijo que en medio de un escenario electoral, la oposición “tienen a los grandes medios a su favor, y una justicia de calzoncillos flojos que, indudablemente, influenciados por los grupos económicos que manejan los grandes medios, no dudó en encerrarnos y prenderse a los desmanes del falso periodismo, sumado a las redes ilícitas de difamación, los cuales son muchos", acusó.

No declararon

César Sena, esposo de Cecilia Strzyzowski, y sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, optaron por no brindar testimonio al ser citados para ampliar sus declaraciones en relación al caso en el que están acusados y detenidos por el asesinato de la joven que se encuentra desaparecida desde el 2 de junio pasado en Resistencia, Chaco, según informaron fuentes judiciales.

Los siete imputados fueron indagados otra vez, aunque el único que “hizo una pequeña ampliación” fue el chofer de la familia Sena, Gustavo Obregón (42), ya que el resto no quiso declarar. Además de la familia Sena, también están imputados Fabiana González (36 años), el cuidador Gustavo Melgarejo (29 años) y su esposa Griselda Reinoso (41 años).