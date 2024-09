El Gobierno nacional adelantó que habrá cortes de luz programados

“Si el verano trae altas temperaturas, es probable que haya una gran demanda de electricidad, y l amentablemente no se han realizado las inversiones necesarias en los últimos años . Esto generará falta de generación de energía, por lo que será necesario programar cortes y establecer acuerdos con sectores productivos e industriales”, explicó Francos.

El funcionario subrayó que este es uno de los muchos problemas heredados por la gestión de Javier Milei: “Es una situación que se arrastra desde hace años y debe ser abordada seriamente. Hay que impulsar inversiones y estar preparados para eventualidades, no podemos seguir improvisando”, señaló en declaraciones a Radio Mitre.

El jefe de Gabinete defendió los recientes aumentos en las tarifas y afirmó que será necesario seguir "sincerando" los costos de los servicios para reducir los subsidios, lo que a su vez contribuirá a bajar la inflación. "Si no suben las tarifas, el Estado tiene que asumir el costo. Siempre hay que cubrir los gastos operativos; si no lo paga el consumidor, lo paga el Estado. Y si no hay una generación razonable, tampoco se puede esperar inversión", explicó.

Además, añadió: "Es necesario aumentar las tarifas, porque si no, el Estado tiene que seguir subsidiando. La política actual busca poner fin a los subsidios para evitar generar deuda, emisión y, en última instancia, más inflación, que es el objetivo principal del gobierno".

Cortes de luz programados en el verano: cuáles serán las medidas a corto plazo

El Gobierno está elaborando un plan de contingencia para mitigar los efectos de la crisis energética, pero las soluciones inmediatas son limitadas. La falta de inversión durante años dejó al sistema eléctrico vulnerable a fallos en momentos de alta demanda.

Se espera que el impacto de estos cortes programados se haga sentir en distintos puntos del país durante el verano, con medidas preventivas para evitar que sean prolongados o masivos.

