El Senado debate los proyectos de Inocencia Fiscal II y la reforma de biocombustibles

¿Qué es Inocencia Fiscal II?

Uno de los principales proyectos es Inocencia Fiscal II, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, donde fue aprobado a fines de agosto por 139 votos afirmativos y 110 negativos. Si el Senado lo aprueba sin modificaciones, quedará convertido en ley.

La iniciativa modifica el régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias y busca facilitar la incorporación al sistema formal de ahorros que permanecen fuera del circuito declarado. Entre sus cambios se encuentra la eliminación de los límites de ingresos y patrimonio que condicionaban el acceso al régimen simplificado.

Hasta ahora, el esquema contemplaba como referencia ingresos anuales de hasta $1.000 millones y un patrimonio inferior a $10.000 millones. El proyecto elimina esos topes.

También establece una reducción del 25% en determinadas multas para personas humanas y pequeñas y medianas empresas que ingresen al régimen y modifica el criterio de "discrepancia significativa" utilizado por ARCA para detectar diferencias fiscales.