El Senado debate los proyectos de Inocencia Fiscal II y la reforma de biocombustibles

El Senado de la Nación sesiona este jueves 17 de septiembre con una agenda que tiene como principales temas la denominada Ley de Inocencia Fiscal II y la reforma del régimen de biocombustibles. El oficialismo consiguió el quórum para abrir el debate y buscará convertir en ley el primero de esos proyectos.
Abad advirtió por los resultados de las pruebas PISA
El senador radical Maximiliano Abad presentó una cuestión de privilegio contra el secretario de Educación, Carlos Torrendell, y cuestionó los resultados obtenidos por Argentina en las pruebas PISA. “Fueron los peores resultados en los últimos 20 años, una catástrofe”, afirmó en el recinto.
Abad pidió al Gobierno convocar a un congreso pedagógico nacional para definir una estrategia educativa de largo plazo. “No puede haber grieta frente a un chico de 12 años que no comprende lo que lee. No hay país viable sin educación eficiente”, sostuvo.
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