jueves 17 de septiembre de 2026
17 de septiembre de 2026 - 13:01
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El Senado debate los proyectos de Inocencia Fiscal II y la reforma de biocombustibles

El oficialismo consiguió quórum en el Senado y busca convertir en ley Inocencia Fiscal II. También se debate un nuevo régimen de biocombustibles.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
El oficialismo en el Senado logró el quórum para abrir la sesión en la que se debatirán ambas iniciativas. Además, se tratarán los pliegos de tres jueces y la transferencia de competencias a la Ciudad de Buenos Aires.

El oficialismo en el Senado logró el quórum para abrir la sesión en la que se debatirán ambas iniciativas. Además, se tratarán los pliegos de tres jueces y la transferencia de competencias a la Ciudad de Buenos Aires.

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El Senado de la Nación sesiona este jueves 17 de septiembre con una agenda que tiene como principales temas la denominada Ley de Inocencia Fiscal II y la reforma del régimen de biocombustibles. El oficialismo consiguió el quórum para abrir el debate y buscará convertir en ley el primero de esos proyectos.

La sesión comenzó alrededor de las 11 y también contempla el tratamiento de pliegos judiciales, el traspaso de competencias penales nacionales a la Ciudad de Buenos Aires y distintos proyectos de declaración. La modificación de la Carta Orgánica del Banco Central, que inicialmente estaba prevista, fue retirada del temario luego de pedidos de cambios por parte de bloques dialoguistas.

Senado EN VIVO: minuto a minuto de la sesión

Abad advirtió por los resultados de las pruebas PISA

El senador radical Maximiliano Abad presentó una cuestión de privilegio contra el secretario de Educación, Carlos Torrendell, y cuestionó los resultados obtenidos por Argentina en las pruebas PISA. “Fueron los peores resultados en los últimos 20 años, una catástrofe”, afirmó en el recinto.

Abad pidió al Gobierno convocar a un congreso pedagógico nacional para definir una estrategia educativa de largo plazo. “No puede haber grieta frente a un chico de 12 años que no comprende lo que lee. No hay país viable sin educación eficiente”, sostuvo.

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"¿Se creen que somos tontos, que el admirador de Margaret Thatcher se convirtió en malvinero de un día para el otro?"

La senadora fueguina Cristina López, del bloque Justicialista, cuestionó al presidente Javier Milei durante la sesión del Senado por el impulso a la Base Naval Integrada de Ushuaia. “¿Se creen que somos tontos, que el admirador de Margaret Thatcher se convirtió en malvinero de un día para el otro?”, planteó en el recinto.

López sostuvo que el proyecto tiene impacto directo en Tierra del Fuego y criticó que la obra haya sido paralizada al inicio de la actual gestión. También reclamó coherencia al Gobierno y vinculó el tema con la política nacional sobre Malvinas. La senadora viene presentando iniciativas y pedidos de informes vinculados a la soberanía y a la situación estratégica de Ushuaia.

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Wado de Pedro cuestionó el Presupuesto 2027 en el Senado

Durante las cuestiones de privilegio en la sesión del Senado, Eduardo “Wado” de Pedro cuestionó con dureza el proyecto de Presupuesto 2027 enviado por el Gobierno y apuntó especialmente a las partidas destinadas al sistema universitario y a la situación de la Emergencia en Discapacidad. El proyecto ingresó al Congreso esta semana y comenzará su tratamiento parlamentario.

Nos mandan un Presupuesto cobarde, cínico y perverso, que parece que el Presidente de la Nación disfruta con ver sufrir a los más vulnerables”, afirmó el senador en el recinto. Sus críticas se dieron mientras la Cámara Alta desarrolla una sesión en la que también debate Inocencia Fiscal II, biocombustibles y pliegos judiciales.

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Los senadores del Bloque Justicialista, Mariano Recalde y Eduardo "Wado" de Pedro, en sesión en el Senado. (Foto: NA - Claudio Fanchi)

Los senadores del Bloque Justicialista, Mariano Recalde y Eduardo "Wado" de Pedro, en sesión en el Senado. (Foto: NA - Claudio Fanchi)

Comenzó la sesión en el Senado

Cerca de las 11hs, el Senado de la Nación consiguió quórum y dio inicio a la sesión de este jueves, después de negociaciones entre el oficialismo y bloques dialoguistas para garantizar la presencia necesaria en el recinto.

Entre los principales temas de la jornada aparecen Inocencia Fiscal II, cambios en el régimen de biocombustibles, pliegos judiciales y transferencias de competencias a la Ciudad de Buenos Aires. La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central finalmente quedó fuera del temario.

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Bullrich dijo que no sabía de los cambios en discapacidad

En la previa del debate en el Congreso, Patricia Bullrich reconoció que no había sido informada sobre los cambios vinculados al sistema de discapacidad incluidos en el proyecto de Presupuesto 2027, pese a integrar la mesa política del oficialismo. “No nos enteramos, yo no miento, es la verdad”, afirmó.

La senadora sostuvo que la falta de información previa genera tensiones entre los aliados del Gobierno y agregó: “Quedás como un tonto o como que engañás, eso resiente las relaciones”. También admitió que ya existían acuerdos políticos en Diputados para discutir el tema de discapacidad y que las nuevas modificaciones pusieron esos entendimientos en cuestión.

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Pliegos judiciales y traspaso de competencias

La agenda del Senado incluye además la consideración de los pliegos de Juan Pedro Galván Greenway y Alejandro Catania para la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico y el de Juan Manuel Mejuto.

También forma parte del temario el proyecto para avanzar con el traspaso de competencias penales nacionales al fuero de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, además de diferentes proyectos de declaración.

Qué cambia con la nueva Ley de Biocombustibles

El segundo proyecto central de la jornada propone modificar el marco regulatorio de los biocombustibles utilizados para mezclar con nafta y gasoil. A diferencia de Inocencia Fiscal II, esta iniciativa necesita obtener media sanción en el Senado y luego continuar su trámite legislativo.

El proyecto plantea reemplazar el sistema de determinados cupos por mecanismos de licitación y modificar progresivamente los porcentajes obligatorios de mezcla. En el caso del bioetanol, el esquema prevé mantener inicialmente el corte del 12% y posteriormente llevarlo al 15%.

Para el biodiésel, la propuesta prevé elevar progresivamente el porcentaje obligatorio: del 5% actual al 7,5% y posteriormente al 10%. Este capítulo fue uno de los puntos que generó negociaciones entre legisladores y representantes de provincias productoras y de empresas del sector.

Los funcionarios públicos quedan excluidos

Uno de los cambios incorporados durante el tratamiento legislativo establece que los funcionarios públicos queden excluidos de los beneficios y presunciones contemplados en el régimen.

La restricción comprende, entre otros, a funcionarios del Poder Ejecutivo con rango igual o superior a secretario de Estado, legisladores nacionales y provinciales, concejales, magistrados e integrantes del Ministerio Público. También alcanza a quienes hayan desempeñado determinados cargos durante los cinco años anteriores a la adhesión.

¿Qué es Inocencia Fiscal II?

Uno de los principales proyectos es Inocencia Fiscal II, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, donde fue aprobado a fines de agosto por 139 votos afirmativos y 110 negativos. Si el Senado lo aprueba sin modificaciones, quedará convertido en ley.

La iniciativa modifica el régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias y busca facilitar la incorporación al sistema formal de ahorros que permanecen fuera del circuito declarado. Entre sus cambios se encuentra la eliminación de los límites de ingresos y patrimonio que condicionaban el acceso al régimen simplificado.

Hasta ahora, el esquema contemplaba como referencia ingresos anuales de hasta $1.000 millones y un patrimonio inferior a $10.000 millones. El proyecto elimina esos topes.

También establece una reducción del 25% en determinadas multas para personas humanas y pequeñas y medianas empresas que ingresen al régimen y modifica el criterio de "discrepancia significativa" utilizado por ARCA para detectar diferencias fiscales.

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