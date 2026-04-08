En vivo minuto a minuto: Diputados debate la Ley de Glaciares

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El oficialismo busca los votos

De cara a la sesión, el oficialismo cuenta con el respaldo de su bloque, además del apoyo de legisladores del PRO, la UCR, espacios provinciales y diputados ligados a gobernadores de distritos mineros o alineados con el Gobierno, como Catamarca, San Juan, Salta y Tucumán.

Según se indicó, el pedido de sesión especial reunió firmas que ubican la base en torno a los 127 diputados, apenas dos por debajo del quórum, aunque el oficialismo apuesta a sumar nuevas adhesiones para garantizar el tratamiento del proyecto.

En paralelo, el debate se dará en un clima político tenso, atravesado también por las denuncias de corrupción que involucran al jefe de Gabinete Manuel Adoni y al caso $Libra, temas que también podrían colarse en el recinto.