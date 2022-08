Google contratará empleados en Argentina

Hoy en día, Google tiene una gran diversidad de búsquedas laborales abiertas en las áreas comerciales, de servicios de ingeniería y de apoyo a clientes, tanto para el negocio de publicidad online como para Cloud, que se encuentran a disposición del público en la web de Google Careers.

¿Qué profesionales buscan para trabajar en Google?

Hoy en día existen 22 puestos disponibles, entre los que pueden encontrarse:

- Responsable de gestión de programas en la nube. Para licenciados en Ciencias de la Computación, un campo relacionado, o experiencia práctica equivalente.

- Data Engineer, Delivery Center. Para licenciados en Ciencias de la Computación, Matemáticas o experiencia práctica equivalente. Experiencia con software de procesamiento de datos (Hadoop, Spark, Hive, etc.) y algoritmos y experiencia escribiendo software en uno o más lenguajes (Java, C++, Python, etc.) y con SQL.

image.png

- Cloud Architect, Google Workspace. Es necesario tener una licenciatura en informática, sistemas de información o experiencia práctica equivalente. Enviar el CV en inglés.

- Customer Engineer, Security. Se requiere licenciatura en Ciencias de la Computación, un campo técnico relacionado o experiencia práctica equivalente.

- Customer Engineer, Security. Se debe contar una licenciatura en Ciencias de la Computación, un campo técnico relacionado o experiencia práctica equivalente.

El CV debe estar en inglés; solo serán consideradas las solicitudes enviadas en este idioma. Tendrá la oportunidad de compartir su ubicación de trabajo preferida entre las siguientes: Santiago, Región Metropolitana de Santiago, Chile; Buenos Aires, Argentina .

- Account Manager, Finance and Financial Technology. Se requiere licenciatura o experiencia práctica equivalente; experiencia en ventas consultivas, gestión de cuentas y soluciones de rendimiento. Habilidad para hablar y escribir en inglés y español con fluidez. Enviar CV en inglés.

- Associate Employment Counsel. Se busca persona con licenciatura o experiencia práctica equivalente. 6 años de experiencia en la práctica del derecho laboral en dos o más jurisdicciones de América Latina.

image.png

Experiencia asesorando e implementando políticas de Recursos Humanos y/o de empleo en múltiples países de América Latina. Habilidad para hablar y escribir en inglés y español con fluidez.

¿Qué beneficios ofrece Google a sus empleados?

En su página web, la empresa brinda detalles respecto a lo que busca: apoyar el bienestar físico, financiero y emocional de sus empleados. "Nuestros beneficios se basan en datos y se centran en nuestros usuarios: Googlers y sus familias. Están diseñados para mejorar su salud y bienestar, y son lo suficientemente generosos como para que les resulte más fácil cuidarse bien", especifican.

Estos son los beneficios que ofrece la empresa:

- Salud y Bienestar

Seguro médico, dental y de la vista para empleados y dependientes

Programas de asistencia al empleado enfocados en la salud mental

Adaptaciones en el lugar de trabajo por problemas de salud física o mental

Centros de bienestar en el lugar

Segunda opinión médica para el empleado y su familia.

Programa de defensa médica para empleados transgénero.

image.png

- Bienestar financiero

Compensación competitiva

Oportunidades regulares de bonificación y actualización de capital

Generosos planes de jubilación

Análisis y ajustes anuales de equidad salarial entre empresas

Reembolso de préstamos estudiantiles

Coaching financiero 1 a 1

- Flexibilidad y tiempo libre

Tiempo libre pagado, incluidas vacaciones, duelo, servicio de jurado, licencia por enfermedad, por paternidad, discapacidad, vacaciones y días de bienestar.

Modelo de trabajo híbrido: dos días de trabajo desde casa cada semana para la mayoría de los roles.

Oportunidades de trabajo remoto disponibles.

Cuatro semanas al año de “trabajo desde cualquier lugar.

Opciones de trabajo a tiempo parcial y trabajo compartido.

image.png

- Atención y apoyo familiar

Permiso de paternidad y permiso de crianza

Licencia de cuidador

Cuidado de niños de respaldo

Beneficio de ingresos para sobrevivientes.

- Comunidad y desarrollo personal

Reembolso educativo

Plataforma de entrenamiento y aprendizaje entre pares de Googler-to-Googler

Igualación de donaciones y tiempo libre para ser voluntario

Grupos de recursos para empleados subrepresentados y sus aliados

Grupos comunitarios internos de Googlers y clubes culturales locales.

- Extras de Google

Espacios inspiradores para trabajar, recargar energías y colaborar con otros Googlers.

Tecnología de punta, incluyendo reembolso por Internet y telefonía móvil pagada por la empresa

Comidas y refrigerios en el lugar

Gimnasios, programas de masajes y apoyo ergonómico.

Clases de fitness, bienestar y cocina en casa.

image.png

¿Cuánto pagan en Google?

Desde la empresa no han informado las remuneraciones propuestas, pero en base al relevamiento que hace el sitio Glasdoor, consisten en empleos -un account manager por ejemplo- con un salario base promedio de $ 230.000. También han indicado respecto de un pago adicional anual de $ 658.157.

¿Cómo postularse para trabajar en Google?

Para aplicar a cualquiera de las vacantes que ofrece Google, hay que ingresar al siguiente link: https://careers.google.com/locations/buenos-aires/?hl=en

Allí aparecen, separados en áreas, los 22 puestos a disposición en este momento. Al hacer clic en cada uno de ellos, se dirigirán a los requisitos de cada perfil, las características del puesto laboral y las responsabilidades del postulante. Después, habrá que pulsar el botón "Aplicar".