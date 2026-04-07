Hoy debaten en Diputados la Ley de Glaciares: de qué trata y por qué genera polémica

La reforma a la Ley de Glaciares será tratada este miércoles desde las 15:00 en la Cámara de Diputados , en una sesión clave para el oficialismo, que confía en reunir los votos necesarios para avanzar con la sanción del proyecto.

Sesión. El Senado aprobó en general cambios en la Ley de Glaciares con 40 votos afirmativos

La iniciativa ya cuenta con media sanción del Senado y es impulsada por La Libertad Avanza junto a bloques aliados, en medio de una fuerte polémica por sus posibles consecuencias ambientales y por el rechazo expresado por sectores ambientalistas durante las audiencias públicas realizadas a fines de marzo.

De cara a la sesión, el oficialismo cuenta con el respaldo de su bloque, además del apoyo de legisladores del PRO , la UCR , espacios provinciales y diputados ligados a gobernadores de distritos mineros o alineados con el Gobierno, como Catamarca, San Juan, Salta y Tucumán .

Según se indicó, el pedido de sesión especial reunió firmas que ubican la base en torno a los 127 diputados , apenas dos por debajo del quórum, aunque el oficialismo apuesta a sumar nuevas adhesiones para garantizar el tratamiento del proyecto.

En paralelo, el debate se dará en un clima político tenso, atravesado también por las denuncias de corrupción que involucran al jefe de Gabinete Manuel Adoni y al caso $Libra, temas que también podrían colarse en el recinto.

El rechazo de la oposición y de sectores ambientalistas

Del otro lado, el peronismo, el Frente de Izquierda y otros sectores ya anticiparon su rechazo a la reforma. Argumentan que la iniciativa podría generar daños ambientales y cuestionan posibles vínculos entre empresarios mineros y funcionarios nacionales y provinciales.

La propuesta fue impulsada desde provincias cordilleranas con el objetivo de facilitar mayores inversiones en minería, en línea con el esquema de incentivos del RIGI.

El proyecto ingresó por Diputados. Diputados debate la Ley de Glaciares (foto ilustrativa).

Qué cambia con la reforma de la Ley de Glaciares

El proyecto busca modificar aspectos centrales de la actual Ley 26.639, que protege los glaciares y el ambiente periglacial.

Entre los cambios más discutidos aparece la posibilidad de permitir actividades económicas, como la minería, en zonas periglaciares. Además, la iniciativa plantea limitar la protección a glaciares con “aporte hídrico relevante” y transferir facultades vinculadas al inventario a las provincias.

Estas modificaciones despertaron fuertes cuestionamientos por el eventual impacto que podrían tener sobre las reservas de agua y sobre el equilibrio ambiental en zonas sensibles del país.

Qué es el ambiente periglacial y por qué es clave

Uno de los puntos centrales del debate es el ambiente periglacial, una zona cercana a los glaciares donde el suelo permanece congelado durante gran parte del año.

Estas áreas cumplen una función clave en la reserva y regulación del agua, ya que actúan como una especie de esponja natural que acumula y libera recursos hídricos de forma gradual hacia ríos y cuencas.

Por ese motivo, la ley vigente incluye al ambiente periglacial dentro de la protección ambiental y limita ciertas actividades extractivas que podrían afectarlo.

En el marco de esta discusión, cualquier cambio sobre ese punto es observado con atención, ya que podría tener efectos directos sobre la disponibilidad de agua en distintas regiones del país.