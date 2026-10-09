La Rioja y una reserva natural con huellas de antiguas civilizaciones y paisajes que sorprende.

Ya sea que se trate de organizar unas escapadas para aprovechar un finde largo , planificar vacaciones o comenzar a buscar propuestas para el verano, Argentina ofrece una enorme variedad de destinos turísticos . Entre las alternativas menos convencionales se encuentra Los Colorados , un pueblo ubicado en la provincia de La Rioja.

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La diversidad geográfica del país permite encontrar escenarios muy diferentes entre sí, además de propuestas recreativas y turísticas adaptadas a intereses variados .

En este amplio abanico de posibilidades, quienes disfrutan de los espacios naturales protegidos y sienten interés por los vestigios y sitios de valor arqueológico pueden encontrar en Los Colorados un destino especialmente atractivo para conocer.

El área protegida de Los Colorados se extiende sobre una superficie cercana a las 20.000 hectáreas y alberga uno de los principales testimonios arqueológicos de la región. En sus formaciones se preservan más de 200 representaciones de arte rupestre , consideradas un registro de las formas de vida y las actividades desarrolladas por los pueblos indígenas que habitaron este territorio.

El patrimonio del lugar también incluye restos de antiguos asentamientos, sectores utilizados como cementerios y espacios donde se conservan morteros, varios de los cuales pueden visitarse mediante recorridos a pie. A este conjunto se suman distintos hallazgos paleontológicos, entre ellos fósiles. La Reserva fue establecida hacia finales de 2015 con la finalidad de resguardar tanto los vestigios arqueológicos como el patrimonio cultural asociado a la zona.

Dónde queda la Reserva Los Colorados, La Rioja

La Reserva Los Colorados se localiza en el sector sudoriental de la provincia de La Rioja, Argentina, precisamente en la zona limítrofe que divide los departamentos de Independencia y Chilecito. El área se encuentra próxima a la Ruta Nacional 74, aproximadamente 20 kilómetros al noroeste de Patquía.

Desde la ciudad de La Rioja, el trayecto hasta este destino demanda alrededor de una hora de viaje. En relación con Buenos Aires, la reserva se encuentra a una distancia aproximada de 1.100 kilómetros.

Escapadas: ¿Qué puedo hacer en Reserva Los Colorados, La Rioja?

El área protegida dispone de varias alternativas para recorrer y descubrir sus paisajes. Los visitantes pueden realizar estos circuitos mediante caminatas o bien optar por excursiones a caballo. Las opciones disponibles son las siguientes:

Valle Los Bordos: 1 hora y media

Los Farallones: 2 horas

Puente Natural: de 2 a 3 horas

También se pueden conocer otros sitios, tales como:

Cueva del Chacho: este sitio natural está relacionado con la historia del caudillo Ángel Vicente Peñaloza , conocido como “ El Chacho ”, quien utilizaba este refugio durante sus recorridos por la región.

este sitio natural está relacionado con la historia del caudillo , conocido como “ ”, quien utilizaba este refugio durante sus recorridos por la región. Petroglifos: las representaciones grabadas en la roca se distribuyen sobre siete grandes bloques de arenisca rojiza y se calcula que tienen una antigüedad cercana a los 900 años . En los alrededores también pueden encontrarse tres sectores donde todavía se conservan morteros elaborados en piedra . Entre los descubrimientos arqueológicos más recientes se encuentra una urna utilizada para enterramientos , además de restos óseos pertenecientes a poblaciones indígenas .

las representaciones grabadas en la roca se distribuyen sobre de y se calcula que tienen una antigüedad cercana a los . En los alrededores también pueden encontrarse donde todavía se conservan . Entre los descubrimientos arqueológicos más recientes se encuentra una , además de pertenecientes a . Solar54: se trata de un espacio experimental diseñado como un laboratorio terrestre que busca recrear y simular las condiciones y características del planeta Marte.

Cómo llegar a Reserva Los Colorados, La Rioja

La Reserva Provincial Los Colorados se encuentra junto a la Ruta Nacional 74 y puede visitarse mediante diferentes alternativas. Una posibilidad es contratar una excursión desde la ciudad de La Rioja o desde Chilecito; otra, trasladarse por cuenta propia en vehículo particular. Sin embargo, independientemente de la modalidad elegida, para ingresar a los circuitos y realizar los recorridos dentro de la reserva es necesario contar con un guía.

Quienes parten desde Buenos Aires tienen varias opciones para llegar hasta la capital de La Rioja. En auto, el viaje puede extenderse durante unas 13 horas y realizarse por la Ruta Nacional 60. También existe la posibilidad de utilizar servicios de micros de larga distancia o viajar en avión.

En este último caso, se puede despegar desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza o desde el Aeroparque Jorge Newbery y arribar al Aeropuerto La Rioja - Capitán Vicente Almandos Almonacid.