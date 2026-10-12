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12 de octubre de 2026 - 08:03
País.

Menos bancos, más operaciones digitales: qué pasa con las sucursales en Jujuy

La red de atención física de los bancos se redujo un 14,5% desde 2019, según datos del Banco Central. El crecimiento de las operaciones online y las fusiones entre entidades financieras explican parte del proceso, que también estuvo acompañado por una caída del empleo en el sector.

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El fenómeno responde principalmente al cambio de hábitos de los clientes, que cada vez utilizan más los canales digitales para transferencias, pagos, consultas y otras operaciones bancarias.

Cajero autom&aacute;tico&nbsp;&nbsp;

Cajero automático

La banca digital gana terreno y cambia la atención a los clientes

La digitalización de los servicios financieros se aceleró durante la pandemia de coronavirus y modificó la manera en que las personas se relacionan con los bancos.

Según las entidades consultadas, más del 90% de las transacciones se realizan actualmente por canales digitales y alrededor del 80% de los nuevos clientes llegan a través de esas plataformas.

Este escenario llevó a los bancos a revisar sus estructuras y evaluar qué sucursales mantienen una demanda suficiente para justificar su funcionamiento. En algunos casos, las entidades optaron por cerrar locales cercanos entre sí, especialmente después de procesos de fusión.

Entre las operaciones que pueden realizarse desde el celular o una computadora se encuentran las transferencias, el pago de servicios, las consultas de saldo y los movimientos entre cuentas. Sin embargo, determinados trámites y gestiones todavía requieren atención presencial.

Home banking

Home banking

Menos sucursales y una reducción del empleo bancario

La transformación del sistema financiero también estuvo acompañada por una disminución de los puestos de trabajo. Según las estadísticas del BCRA citadas por La Nación, el sector bancario pasó de emplear a 107.026 personas en 2019 a contar con 86.795 trabajadores en junio de 2026.

Esto representa una reducción de 20.231 puestos de trabajo en el período analizado.

¿Cuántas sucursales bancarias tiene Jujuy?

Según los datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), actualizados a julio de 2026, Jujuy cuenta con 33 sucursales bancarias plenas, tres sucursales de operatoria específica y cuatro dependencias automatizadas. Además, la provincia dispone de 286 cajeros automáticos y 94 terminales de autoservicio.

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