El Banco Mundial volvió a bajar su pronóstico para la economía argentina

El Banco Mundial recortó las proyecciones de crecimiento económico para la Argentina en 2026 y 2027.

El Banco Mundial (BM) volvió a modificar sus previsiones y este martes redujo sus expectativas de crecimiento para la Argentina frente a los cálculos que había difundido anteriormente. De acuerdo con la nueva estimación, la economía argentina crecería 2,1% del PBI durante 2026 y 3% en 2027 .

Las cifras representan una baja considerable respecto del 3,6% y 3,7% proyectados por la entidad aproximadamente cuatro meses atrás. A comienzos de enero , en tanto, el organismo había estimado una expansión del 4% para cada uno de esos dos años.

A pesar del recorte en sus previsiones, el Banco Mundial destacó que la Argentina conseguiría encadenar tres años de crecimiento, entre 2025 y 2027 , una continuidad que no se registraba desde hace casi 20 años. Según el organismo, este desempeño estaría relacionado con los cambios fiscales , las modificaciones impositivas y una mayor apertura de la economía.

En cuanto al conjunto de América Latina y el Caribe (ALC) , la entidad internacional calculó una expansión del 2,2% para 2026 .

“Este desempeño regional moderado no debe aceptarse como el potencial de ALC, ya que simplemente refleja el equilibrio actual. Países de la región están demostrando que mejores trayectorias son posibles cuando se asientan en elecciones de política económica duraderas sobre los fundamentos”, indicó el BM.

Y tomó como referencia el caso argentino: “En Argentina, la consolidación fiscal y las reformas estructurales están ayudando a fortalecer la estabilidad macroeconómica y a restablecer la confianza de los mercados”. En la misma línea, el organismo elogió la reducción de la deuda pública local, como resultado del ajuste fiscal.

El Banco Mundial elogió las reformas de Milei

En la edición de este martes de su Panorama Económico de América Latina y el Caribe, el Banco Mundial señaló a Argentina como uno de los casos más destacados de la región.

“Un ajuste fiscal decisivo —pasando de un déficit elevado en 2023 a un superávit primario y un equilibrio fiscal general mediante la racionalización del gasto público, recortes de ineficiencias administrativas, y la reorientación de los subsidios a los precios de la energía para dejar de beneficiar a los hogares de mayores ingresos— ha ayudado a anclar las expectativas de inflación y a comprimir el riesgo soberano”, señaló.

El informe señaló que el riesgo país registró una marcada reducción, al descender desde niveles cercanos a los 2000 puntos hasta ubicarse en torno a las 500 unidades. Esta evolución favorable también quedó reflejada en las mejoras de la calificación de la deuda argentina.

“La compresión del riesgo país se vio reforzada por la acumulación de reservas internacionales del Banco Central a lo largo de 2026, respaldada por un sólido superávit comercial.

Esta acumulación de reservas ha servido como un canal de estabilización clave, ya que ha reforzado la confianza del mercado al mitigar las vulnerabilidades de liquidez y refinanciamiento y, por lo tanto, reducir el riesgo de incumplimiento a corto plazo”, comunicó el Banco Mundial.

El organismo encabezado por Ajay Banga consideró que estos resultados en materia fiscal constituyen un avance significativo, ya que resulta difícil alcanzar un crecimiento sostenido y atraer inversiones de largo plazo en escenarios próximos a la hiperinflación y con un riesgo soberano propio de una situación de crisis.

El informe explicó que, a partir de los cambios fiscales implementados, el Gobierno de Javier Milei puso en marcha una serie de iniciativas que el propio organismo describió como una agenda “procrecimiento”. Dentro de ese paquete se encuentran las modificaciones tributarias y laborales, además del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI). “Aunque la mayoría de estos proyectos aún no se han materializado, respaldan perspectivas positivas de inversión a mediano plazo”, señaló el BM.

A su vez, el organismo internacional destacó el potencial que ofrecen los acuerdos comerciales alcanzados con la Unión Europea y Estados Unidos, además de la iniciativa conocida como “súper RIGI”.

“Junto con una sólida cosecha agrícola que respalda la actividad a corto plazo, estas medidas han cambiado significativamente las expectativas: el PIB real en 2024 se situó un 0,4% por debajo de su nivel de 2011, mientras que se espera que el PIB real en 2027 sea un 9,9% superior a su nivel de 2024″, puntualizó el reporte.

De todos modos, el Banco Mundial admitió que todavía persisten inquietudes vinculadas al financiamiento externo y a las reservas netas negativas. Sin embargo, señaló que estos factores de riesgo fueron reduciéndose de manera gradual gracias a las compras de dólares realizadas por el Banco Central.

“En general, los consecutivos superávits fiscales y un programa de reformas favorable al crecimiento han ayudado a afianzar las expectativas, mejorar las condiciones financieras y respaldar una recuperación que, según se prevé, se traducirá en tres años consecutivos de crecimiento del PIB por primera vez en casi dos décadas”, argumentó el informe.