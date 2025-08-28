Quiniela de Tucumán: resultados y números ganadores de hoy, jueves 28 de agosto

Ya se conocen los resultados de la Quiniela de Tucumán de hoy, jueves 28 de agosto. Según los datos oficiales, los números ganadores son los siguientes.

A la cabeza quedó el 18, que según el significado de los sueños quiere decir "Sangre".

A la cabeza quedó el 20, que según el significado de los sueños quiere decir "La fiesta".

1° 0620

2° 1847

3° 7119

4° 8697

5° 7118

6° 3393

7° 2617

8° 4321

9° 5285

10° 9784

11° 0022

12° 0213

13° 9271

14° 4626

15° 2710

16° 9805

17° 3464

18° 1821

19° 4806

20° 8229

Resultado de la siesta de la Quiniela de Tucumán de las 17.30 hs

A la cabeza quedó el 87, que según el significado de los sueños quiere decir "Piojos".

1° 8887

2° 2952

3° 5069

4° 8944

5° 2847

6° 8105

7° 8904

8° 2884

9° 1502

10° 6245

11° 5288

12° 8830

13° 3264

14° 3321

15° 0779

16° 4307

17° 3654

18° 4141

19° 4373

20° 6740

Resultado de la tarde de la Quiniela de Tucumán de las 19.30 hs

A la cabeza quedó el 87, que según el significado de los sueños quiere decir "Piojos".

1° 7687

2° 6196

3° 5499

4° 2299

5° 2089

6° 8320

7° 3532

8° 7442

9° 0500

10° 6575

11° 8506

12° 2437

13° 7977

14° 8685

15° 2125

16° 1538

17° 4567

18° 3836

19° 8875

20° 2879

¿Cuántos sorteos hay de la Quiniela de Tucumán y en qué horarios son?

La Quiniela de Tucumán tiene 5 sorteos diarios, de lunes a sábado. Los mismos son:

Matutino: se sortea a las 11:30 hs

Vespertino: se sortea a las 14:30 hs

De la siesta: se sortea a las 17:30 hs

De la tarde: se sortea a las 19:30 hs

Nocturno: se sortea a las 22:00 hs

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego es muy simple: solo hay que elegir un número de 1 a 4 cifras entre 0000 y 9999 y y apostar cierta cantidad de dinero. De acuerdo a la cantidad de aciertos y el dinero apostado será el premio. Cabe destacar que en esta quiniela se puede apostar simple o bien en la modalidad redoblona, triplona o cuatriplona, multiplicando el premio de acuerdo a los aciertos.