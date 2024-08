Septiembre llega con aumentos en diversos rubros

Tarifas de luz y gas

El miércoles próximo, 4 de septiembre es el último día para inscribirse en el Registro de Acceso a los Subsidios de Energía (RASE) y conservar los subsidios otorgados por el Estado Nacional para los servicios de luz y gas. Quienes no se inscriban hasta esa fecha y no cumplan con los requisitos para seguir formando parte del beneficio enfrentarán fuertes aumentos en sus boletas. En paralelo, el Gobierno nacional evalúa aplicar un ajuste de entre 4% y 5% en las tarifas de ambos servicios a partir del mes próximo, aunque por el momento los incrementos no han sido confirmados.