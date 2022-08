Una enfermedad no identificada llena de temor a Tucumán y hace sentir acechados a sus habitantes. Se trata de una infección de origen desconocido que provoca una neumonía bilateral y este miércoles se cobró una segunda vida: la de un enfermero de 45 años.

Investigan la misteriosa enfermedad que atemoriza a Tucumán

Las muestras de los seis pacientes infectados en Tucumán están siendo analizadas por el Instituto Malbrán de Buenos Aires, según informó el Ministerio de Salud de la Nación. Buscan una ampliación diagnóstica de los seis casos de neumonía, es decir, qué virus, bacteria o germen produce la enfermedad. En principio, descartaron que esté relacionado con el covid-19.

Además, las autoridades sanitarias nacionales y provinciales indicaron que están trabajando en conjunto en la investigación del brote con un seguimiento de los contactos de los casos para determinar el origen.

Los síntomas de la enfermedad de Tucumán

El ministro de Salud tucumano, Luis Medina Ruiz, señaló que en primer lugar sospecharon de COVID-19 e influenza, tanto gripe A como B, e incluso de hantavirus pero que la investigación descartó estas posibilidades.

Informó, además, que se trata de "cuadros respiratorios" donde los síntomas más comunes fueron: fiebre, tos, disnea, falta de aire y un cuadro pseudogripal.

En tanto, Alejandro Lembo, director del sanatorio donde se produjo el brote, informó que todavía no encontraron su origen del mismo: "Esta situación no es que se produce desde ayer o desde antes de ayer, sino que hace ocho días se encuentran estudiando junto con Epidemiología de la Provincia, haciendo cultivos tanto de virus como de bacterias y hasta el momento se arrojaron solamente resultados negativos".

Finalmente, indicó en conferencia de prensa que "no hubo otros casos" fuera de los confirmados y dijo: "Es muy importante trasmitir a la sociedad tranquilidad porque la paranoia que se ha generado no tiene nada que ver con la situación actual. Si tuviera la certeza de que la causa de la muerte de esa persona (el médico) estuvo relacionada con esto (la bacteria), lo diría, pero hasta el momento tenemos que decir que no tienen nada que ver porque los cultivos y los estudios realizados son negativos".