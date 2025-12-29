Paso internacional de Bermejo: denuncian caos y falta de control en el ingreso

Corridas para cruzar el Puente Internacional de Bermejo

Durante la mañana de este lunes 29 de diciembre se determinó suspender el cruce en chalanas entre Aguas Blancas y Bermejo debido a la crecida del río tras las lluvias. El aumento del caudal tornó riesgosa la navegación, por lo que el paso fluvial permanece totalmente cerrado.

La medida generó un notable incremento de personas intentando cruzar por el Paso Internacional, donde el movimiento fronterizo se volvió irregular y desordenado. En imágenes difundidas en redes sociales se observa a grupos de personas atravesando la frontera sin ningún tipo de control, una situación que llamó la atención y despertó preocupación.

El momento de caos en el Puente Internacional Bermejo: corridas y cero control Paso Internacional de Bermejo - Bolivia Aumentó el caudal del río y se suspendió el paso en chalanas Mientras se monitorea la evolución del nivel del Bermejo, las autoridades recalcan la importancia de respetar los controles, los turnos y las disposiciones vigentes, en un contexto ya complejo por la falta de orden en uno de los principales pasos fronterizos de la provincia.

El cierre del cruce fluvial coincide además con la llegada masiva de personas que viajan a Bermejo para hacer compras de fin de año, lo que incrementó aún más la presión sobre el viaducto internacional.

