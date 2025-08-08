Paso de Jama Argentina-Chile: habilitado con precaución

Este viernes 8 de agosto de 2025, el Paso de Jama , cruce fronterizo entre Argentina y Chile, se encuentra habilitado para todo tipo de tránsito . El complejo fronterizo atiende en los siguientes horarios:

En este día, el tiempo acompaña a los viajeros, el cielo está despejado, lo que permite una visibilidad ideal para quienes transitan.

La Ruta Nacional N° 52, especialmente entre los kilómetros 185 y 186, presenta acumulación de arena sobre la calzada, recomendándose transitar con precaución.

En la Ruta Provincial N° 70A, en la zona de Catua, hay presencia de hielo en varios sectores, lo que aconseja extremar la atención al volante.

Condiciones en el lado chileno: nieve sobre la ruta

En Chile, la Ruta CH-27 tiene tramos con condiciones variadas:

Hasta el km 75.000: transitable sin mayores inconvenientes.

Entre km 75.000 y 99.200: hay sectores con presencia de nieve sobre la calzada, lo que exige precaución.

Desde el km 100.000 en adelante: la vía se encuentra despejada y transitada con normalidad.

Consejo para quienes planean cruzar por el Paso de Jama

Consultá el clima y el estado del camino antes de viajar.

Adaptá la velocidad a las condiciones, especialmente en zonas con arena, hielo o nieve.

Lleva equipamiento básico (cadenas, agua, mantas), por si hubiera demoras o necesidad de espera.

Un paso clave en la temporada invernal

El Paso de Jama es un nexo fundamental entre Jujuy (Argentina) y Antofagasta (Chile), especialmente para el comercio y el turismo. Durante el invierno, los factores climáticos como viento, nieve y frío extremo suelen condicionarlo, por lo que su habilitación en condiciones despejadas representa un alivio para empresas, turistas y transportistas.

Resumen del estado actual

Paso de Jama: Habilitado en ambos sentidos - Transitar con precaución

Ruta N° 52: Arena en calzada km 185–186 - Conducción cuidadosa

Ruta Pcial 70A: Presencia de hielo en Catua - Circulación con precaución

Ruta CH-27 (Chile): Nieve entre km 75–99 - Conducción cautelosa en esos tramos

Distancia desde Jujuy hasta el Paso de Jama

La distancia por ruta desde Susques, Jujuy, hasta el Complejo Fronterizo de Paso de Jama es de aproximadamente 155 kilómetros, con un tiempo estimado de viaje en coche de alrededor de 1 hora y 20 minutos. Este tramo corresponde a la Ruta Nacional Nº 52, que está asfaltada y en buenas condiciones, y conecta directamente Susques con el paso fronterizo ubicado a una altitud de unos 4.200 metros sobre el nivel del mar.

Distancia desde San Pedro de Atacama hasta el Paso de Jama Distancia desde San Pedro de Atacama hasta el Paso de Jama

La distancia desde San Pedro de Atacama, Chile, hasta el Paso Fronterizo de Paso de Jama es de aproximadamente 155 kilómetros, con un tiempo estimado de viaje en automóvil de unas 2 horas y 14 minutos. La ruta está asfaltada y en buenas condiciones, siendo la principal conexión entre el norte de Chile y Argentina a través de este paso andino.