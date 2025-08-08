viernes 08 de agosto de 2025

8 de agosto de 2025 - 09:38
Frontera.

Paso de Jama Argentina-Chile: habilitado con precaución

El Paso de Jama está operativo en ambos sentidos este viernes 8 de agosto, con horario y accesos definidos, aunque se recomienda extremar precaución en tramos con nieve o arena.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Zona fronteriza Argentina-Chile

Zona fronteriza Argentina-Chile

Paso de Jama - Foto de archivo 
Atención.

Paso de Jama inhabilitado: hasta cuándo será el cierre preventivo en Jujuy y Chile
tormenta en la cordillera: controles en susques y cierre preventivo del paso de jama
Frontera.

Tormenta en la cordillera: controles en Susques y cierre preventivo del Paso de Jama

  • Argentina: 9:00 a 19:00
  • Chile: 8:00 a 18:00

En este día, el tiempo acompaña a los viajeros, el cielo está despejado, lo que permite una visibilidad ideal para quienes transitan.

Rutas argentinas: condiciones mixtas

La Ruta Nacional N° 52, especialmente entre los kilómetros 185 y 186, presenta acumulación de arena sobre la calzada, recomendándose transitar con precaución.

En la Ruta Provincial N° 70A, en la zona de Catua, hay presencia de hielo en varios sectores, lo que aconseja extremar la atención al volante.

paso de jama
paso de jama

paso de jama

Condiciones en el lado chileno: nieve sobre la ruta

  • En Chile, la Ruta CH-27 tiene tramos con condiciones variadas:
  • Hasta el km 75.000: transitable sin mayores inconvenientes.
  • Entre km 75.000 y 99.200: hay sectores con presencia de nieve sobre la calzada, lo que exige precaución.
  • Desde el km 100.000 en adelante: la vía se encuentra despejada y transitada con normalidad.

Consejo para quienes planean cruzar por el Paso de Jama

  • Consultá el clima y el estado del camino antes de viajar.
  • Adaptá la velocidad a las condiciones, especialmente en zonas con arena, hielo o nieve.
  • Lleva equipamiento básico (cadenas, agua, mantas), por si hubiera demoras o necesidad de espera.

Un paso clave en la temporada invernal

El Paso de Jama es un nexo fundamental entre Jujuy (Argentina) y Antofagasta (Chile), especialmente para el comercio y el turismo. Durante el invierno, los factores climáticos como viento, nieve y frío extremo suelen condicionarlo, por lo que su habilitación en condiciones despejadas representa un alivio para empresas, turistas y transportistas.

Resumen del estado actual

  • Paso de Jama: Habilitado en ambos sentidos - Transitar con precaución
  • Ruta N° 52: Arena en calzada km 185–186 - Conducción cuidadosa
  • Ruta Pcial 70A: Presencia de hielo en Catua - Circulación con precaución
  • Ruta CH-27 (Chile): Nieve entre km 75–99 - Conducción cautelosa en esos tramos

Distancia desde Jujuy hasta el Paso de Jama

La distancia por ruta desde Susques, Jujuy, hasta el Complejo Fronterizo de Paso de Jama es de aproximadamente 155 kilómetros, con un tiempo estimado de viaje en coche de alrededor de 1 hora y 20 minutos. Este tramo corresponde a la Ruta Nacional Nº 52, que está asfaltada y en buenas condiciones, y conecta directamente Susques con el paso fronterizo ubicado a una altitud de unos 4.200 metros sobre el nivel del mar.

image

Distancia desde

Distancia desde San Pedro de Atacama hasta el Paso de Jama
Distancia desde San Pedro de Atacama hasta el Paso de Jama

Distancia desde San Pedro de Atacama hasta el Paso de Jama

hasta el Paso de Jama

La distancia desde San Pedro de Atacama, Chile, hasta el Paso Fronterizo de Paso de Jama es de aproximadamente 155 kilómetros, con un tiempo estimado de viaje en automóvil de unas 2 horas y 14 minutos. La ruta está asfaltada y en buenas condiciones, siendo la principal conexión entre el norte de Chile y Argentina a través de este paso andino.

