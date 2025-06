La Mona Jiménez perdió un juicio con su hija no reconocida: la millonaria suma que debe pagar

La Mona Jiménez tendrá que pagarle una cifra millonaria a Natalia.

La lucha de Natalia para ser reconocida como hija de la Mona Jiménez

A finales de julio de 2021, el Poder Judicial de la provincia de Córdoba ratificó que Natalia Taddei era hija biológica de Carlos “La Mona” Jiménez. Tras conocerse el fallo, la mujer expresó que, pese a la confirmación oficial, el cantante seguía sin aceptarla como tal y además denunció haber sido intimidada por personas cercanas al entorno del músico.

“Cuando voy con mi entrada a uno de sus shows, viene alguien y me dice que no puedo entrar”, contó en diciembre de ese mismo año durante una entrevista en A la Tarde (América).

La Mona Jiménez perdió un juicio millonario.

Taddei se sometió a una prueba de ADN en 2015. Una vez que los resultados confirmaron el vínculo genético, ella trató de establecer una relación con Jiménez: “El día que me dieron el papel, su abogado me dice que me va a reconocer a cambio de que renuncie a todos mis derechos. Yo le pregunté ‘cuáles son esos derechos’ y él me insultó. Me dijo: ‘la plata, bol...’”.