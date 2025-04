Según Forbes, estas son las 10 mujeres más ricas del mundo en 2025

A diferencia de sus hermanos, Alice Walton optó por no integrarse al consejo directivo de Walmart y enfocó su carrera en el ámbito cultural. Uno de sus mayores logros fue fundar el Crystal Bridges Museum of American Art en Bentonville, Arkansas, su lugar de origen, un espacio que alberga obras emblemáticas de figuras reconocidas como Andy Warhol y Norman Rockwell.

Alice Walton se consolida como la mujer más rica del mundo en 2025 con patrimonio de USD 101.000 millones.

2. Françoise Bettencourt Meyers

Fortuna: USD 81.600 millones

Françoise Bettencourt Meyers se posiciona en el segundo escalón del ranking con una fortuna estimada en 81.600 millones de dólares. Si bien en 2024 lideró la lista como la mujer más acaudalada del planeta, en 2025 fue Alice Walton quien alcanzó el primer lugar.

El origen de su riqueza está ligado a su participación en L’Oréal, el imperio de productos de belleza fundado por su abuelo, Eugène Schueller. Pese a las dificultades enfrentadas en las ventas, especialmente en mercados estratégicos como el chino, Bettencourt Meyers continúa siendo una figura clave dentro del universo cosmético a nivel internacional.

Françoise Bettencourt Meyers pierde el primer lugar entre las multimillonarias.

3. Julia Koch

Fortuna: USD 74.200 millones

Julia Koch, esposa del fallecido David Koch, se ubica en la tercera posición con un patrimonio estimado en 74.200 millones de dólares. Luego del fallecimiento de su marido en 2019, tanto ella como sus tres hijos recibieron en herencia el 42% de Koch Industries, un vasto grupo empresarial con operaciones en múltiples áreas, incluyendo la refinación de crudo, el sector energético y la producción agrícola.

Aunque participa en numerosos sectores económicos, Koch Industries continúa posicionándose como uno de los grupos empresariales de carácter privado más relevantes dentro del territorio estadounidense.

Julia Koch y su 42% de Koch Industries la consolidaron como una figura destacada en la filantropía.

Además, Julia Koch mantiene una fuerte dedicación a labores filantrópicas, desempeñándose como miembro del consejo de administración de destacadas entidades culturales, entre ellas el renombrado Museo Metropolitano de Arte.

4. Jacqueline Mars

Fortuna: USD 42.600 millones

Jacqueline Mars ocupa la cuarta posición en la lista, con una fortuna valuada en 42.600 millones de dólares. Junto a su familia, mantiene el control de Mars Inc., una poderosa compañía dedicada a la producción de golosinas y productos para animales, reconocida mundialmente por marcas emblemáticas como M&Ms, Snickers y Pedigree.

Jacqueline recibió como herencia el imperio familiar cuya historia comenzó en 1911, cuando su abuelo, Frank C. Mars, dio los primeros pasos vendiendo golosinas hechas en casa. Mars Inc. continúa siendo una compañía influyente dentro del sector alimenticio, y la riqueza asociada a esta empresa no ha dejado de expandirse con el paso de los años.

Jacqueline Mars lidera desde EEUU el mercado alimentario con una fortuna de USD 42.600 millones.

5. Rafaela Aponte-Diamant

Fortuna: USD 37.700 millones

Rafaela Aponte-Diamant es una de las fundadoras de Mediterranean Shipping Company (MSC), la compañía de transporte marítimo más importante a nivel global. Su fortuna asciende a 37.700 millones de dólares, lo que la posiciona en el quinto puesto del ranking.

Junto a su marido, Gianluigi Aponte, dio origen a MSC en 1970, iniciando el negocio con un crédito de 200.000 dólares que les permitió adquirir su primera embarcación. En la actualidad, la empresa lidera el sector naviero con una flota compuesta por 900 buques que recorren rutas internacionales.

Rafaela Aponte convirtió un préstamo inicial en el dominio mundial del transporte marítimo con MSC.

Aponte-Diamant logró amasar su propio capital y forma parte del selecto grupo de 113 mujeres que forjaron sus riquezas por mérito propio.

6. Savitri Jindal

Fortuna: USD 35.500 millones

Ocupando la sexta posición en el ranking, aparece Savitri Jindal, actual presidenta del Grupo Jindal, con una fortuna estimada en 35.500 millones de dólares.

Tras el fallecimiento de su esposo, Om Prakash Jindal, en 2005, ella asumió el liderazgo del consorcio, el cual se ha consolidado como uno de los actores más relevantes del sector industrial en la India, con operaciones diversificadas que abarcan la producción de acero, el desarrollo energético y la industria del cemento.

El Grupo Jindal, bajo la dirección de Savitri Jindal, abarca los sectores de acero, energía y cemento.

7. Abigail Johnson

Fortuna: USD 32.700 millones

Abigail Johnson, quien encabeza Fidelity Investments, figura en la séptima posición con un capital estimado en 32.700 millones de dólares. Esta firma, considerada entre las administradoras de fondos más influyentes a nivel global, fue establecida por su abuelo en 1946.

Desde 2014, ella se encuentra al mando de la organización, y su riqueza está estrechamente relacionada con su rol dentro del negocio heredado por su familia.

Abigail Johnson consolida a Fidelity como líder en inversiones globales desde 2014.

8. Miriam Adelson

Fortuna: USD 32 mil millones

Miriam Adelson ocupa la octava posición en el listado, con una fortuna que asciende a 32.000 millones de dólares. Tras el fallecimiento de su esposo, el empresario Sheldon Adelson —quien controlaba el imperio de casinos Las Vegas Sands—, heredó una de las corporaciones más influyentes del sector del juego a nivel mundial.

Más allá de su rol empresarial, Miriam es reconocida por su labor filantrópica, realizando cuantiosas donaciones a proyectos vinculados con la medicina y a iniciativas orientadas a mejorar la salud comunitaria.

Importantes donaciones de Adelson impulsan la investigación médica y causas de salud pública.

9. Marilyn Simons

Fortuna: USD 31 mil millones

Marilyn Simons, quien enviudó del matemático y magnate financiero Jim Simons, se posiciona en el noveno puesto con una riqueza estimada en 31.000 millones de dólares. La fortuna que administra proviene de su esposo, creador de Renaissance Technologies, uno de los hedge funds más rentables y prestigiosos del planeta.

Mediante la Fundación Simons, Marilyn ha mantenido vivo el espíritu filantrópico de su pareja, destinando recursos a iniciativas centradas en el desarrollo educativo y el avance de la ciencia.

El compromiso filantrópico de Marilyn Simons refuerza el impacto global de la Fundación Simons.

10. Melinda French Gates

Fortuna: USD 30.400 millones

Melinda French Gates, con una fortuna estimada en 30.400 millones de dólares, se posiciona en el décimo escalón entre las mujeres con mayores riquezas a nivel global.

Reconocida por su rol en el ámbito tecnológico y su compromiso con causas solidarias, la ex pareja de Bill Gates impulsó durante años proyectos enfocados en empoderar a mujeres emprendedoras. Gran parte de sus recursos han sido destinados a labores benéficas mediante la Fundación Bill y Melinda Gates.

Melinda French Gates diversifica su influencia invirtiendo en causas sociales y empresas emergentes.

En 2024, decidió desvincularse de dicha organización para enfocarse en su propia compañía de inversión, Pivotal Ventures, desde donde apoya propuestas que promueven una sociedad más justa e inclusiva.