Tragedia en San Fernando: quiénes eran los pilotos que murieron

Por otro lado, Fernández Loza , de 46 años y domiciliado en Martínez, Buenos Aires , figura como ex trabajador de Austral Líneas Aéreas . Él era el piloto al mando de la aeronave. Compartía la pasión de volar con uno de sus hermanos, quien también es piloto.

Susana C., amiga cercana del piloto de la aeronave, compartió un emotivo mensaje de despedida en su cuenta de Facebook. “En este casi año entero de conocerte y compartir, querido Martín Fernández Loza, aprendí a quererte y admirarte, por tu alegría de vivir, tu simpatía, calidez, tu hombría de bien, tu fuerza para sobreponerte a las calamidades de la vida, eras un gladiador. Buenazo, con esos ojos hermosos, gracias por hacer tan feliz a mi hija. Vuela alto Comandante, más alto que el cielo, hasta Dios... Y ahí te encontrarás con mi mamá, a la que quisiste conocer y no pudiste. Desde ese lugar en donde están ahora, sé que la cuidarán y guiarán a Franca, para que encuentre el consuelo que no tiene. Que en paz descanses”.

Agustín Orforte.

A última hora de la tarde de este miércoles, los familiares de los dos pilotos ya se encontraban en el aeropuerto de San Fernando. Fuentes aeronáuticas dijeron que tanto Fernández Loza como Oroforte “tenían todas las licencias y cursos de vuelo aprobados por la autoridad competente”. También destacaron que estaban “familiarizados con la ruta de vuelo que realizaron y el aeropuerto”.

Y explicaron: “El avión estaba en perfectas condiciones de aeronavegabilidad, cumpliendo con todos los estándares de seguridad”. Por su parte, los encargados de investigar el siniestro están analizando el desempeño de las primeras labores de socorro. De acuerdo con fuentes del sector aeronáutico, los bomberos demoraron un mínimo de siete minutos en alcanzar el sitio del impacto. Además, carecían del equipo adecuado para acceder a la cabina y salvar a los pilotos.

“Si hubieran llegado antes, y con los elementos adecuados, probablemente estaríamos hablando de otro desenlace”, explicaron especialistas en la materia.

Martin Fernández Loza.

El caso

El lamentable suceso tuvo lugar este miércoles, poco después de la 1:15 p.m., cuando la Jefatura de la Unidad Regional de Seguridad Aeroportuaria I del Este de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) fue notificada de que una aeronave con matrícula LV-GOK había fallado al aterrizar, cruzando el cercado del Aeropuerto Internacional de San Fernando y colisionando contra viviendas.

“Se desconocen hasta el momento los motivos del despiste”, se informó oficialmente en una causa en la que interviene el Juzgado Federal N 1* de turno de San Isidro, a cargo de Sandra Arroyo Salgado.

La aeronave se desplomó en el cruce de las calles José Terry y Charlín, cercanas al aeropuerto de San Fernando, colisionando con una vivienda, causando desperfectos en otra y destruyendo completamente un automóvil que se encontraba estacionado.

Una escena dramática de cómo quedaron los restos.

“La casa no se vino abajo, pero está toda agrietada”, agregó. La vecina explicó que hubo tres explosiones luego del impacto de la aeronave. Los primeros en llegar al lugar fueron efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, junto a Bomberos e integrantes de la Policía Federal con asiento en la terminal de San Fernando. Al llegar encontraron en el avión a las dos víctimas, ya sin vida.

Los vecinos cercanos al lugar del accidente fueron desalojados. Las autoridades señalaron que, aunque no hubo lesionados graves, se prestó asistencia a varios de los afectados.

La ruta del avión

La aeronave implicada es un Challenger 300, que forma parte de la flota de la familia de Jorge Brito, propietario del Banco Macro y presidente de River Plate. El avión había realizado un vuelo a Punta del Este y estaba en ruta de regreso a Buenos Aires.

Una toma aérea de la tragedia.

Según los registros de aviación, el Challenger realizó dos trayectos este miércoles. Despegó hacia Punta del Este a las 11:12, aterrizando en Uruguay a las 11:44. Una hora después, despegó de vuelta hacia San Fernando, donde aterrizó a las 13:18.

“El avión entró pasado a la pista y por alguna circunstancia no pudo frenar, terminó despistándose e impactando con viviendas que están al lado del aeropuerto”, detallaron fuentes aeronáuticas a este medio.