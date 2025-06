Una mujer publicó un video contra Alejandro Sanz y después salió a aclarar todo: ¿Quién es?

La mujer dice que Alejandro Sanz "jugó con sus sueños"

Después de estos hechos, Ivete Playà manifestó su decepción hacia el artista español, sin entrar en detalles concretos. “Jugó con mis sueños, jugó con mi ilusión. Con 22 años dejé mi hogar en Barcelona para mudarme a Madrid sola porque Alejandro Sanz me contrató para trabajar para él y bueno, en esa época, no sé realmente el motivo, pero nos espiaban las conversaciones que manteníamos por privado y la verdad, es que yo al menos no tengo nada ni tenía nada que esconder”.

Ivete Playà expresó su desilusión con el cantante español sin especificar nada.

“Pero bueno, aún así mi vínculo personal con Alejandro Sanz fue irremediable y se convirtió en íntimo y sexual. Se suponía que estaba viviendo un sueño. Un sueño más de su mano, pero la realidad es que se convirtió en una terrible pesadilla. No tengo palabras para expresar lo que he sentido. Me siento engañada, utilizada, humillada, me siento incluso sucia porque no sé quién ha podido llegar a ver lo que yo le mandaba en mi más absoluta e íntegra intimidad”, dijo, dando a entender que le enviaba al artista contenido íntimo.

Y continuó: “Siento que, aún intentando justificarle, porque os juro que lo he intentado justificar de todas las maneras, sus acciones llegaron a traspasar cualquier límite de lo que yo consideraba y considero moral e incluso humano”.

Más adelante, Ivete Playà hizo referencia a una entrevista que Alejandro Sanz concedió en marzo pasado a la revista "Vanity Fair", en la cual declaró: "Estoy muy en paz. Sé que es muy difícil gustarle a todo el mundo y que no siempre hago las cosas bien. También que las personas más peligrosas son las que tratar de huir de los problemas, y a veces lo hago y me llevo a gente por delante".

Ivete Playà advirtió que seguirá hablando.

“Decía que se lleva a gente por delante y decía que es peligroso. Y si tú, que has llegado hasta aquí, te preguntar que por qué estoy aquí contándote esto, es porque a mí, Alejandro Sanz me ha llevado por delante. A mí me ha dado miedo. Él mismo lo reconoce, o sea, creo que vive en una realidad paralela que lleva construyéndose desde hace muchísimos años y creo que se siente que está por encima del bien y del mal. Esto es tremendamente peligroso, porque creo que en el fondo, lo está”, expresó ella.

La joven prosiguió relatando su presunta experiencia relacionada con Sanz: "Todo el mundo se lo consiente y nadie es capaz de plantarle cara y eso es aún más peligroso pero yo, pues conmigo no se firmó ningún papelito, y en parte, siento la responsabilidad moral porque puedo y porque creo que soy de las pocas que puede hacerlo de plantarme aquí y demostrar que tarde o temprano la verdad sale a la luz . Que ya está bien y que conmigo se ha equivocado. Conmigo se ha equivocado hasta el final”.

El relato generó una lluvia de comentarios.

Finalmente, Ivete Playà aseguró que continuará expresándose al respecto: “Ya no soy esa niña niña que estaba dispuesta a todo para estar más cerca de él. La Ivete de hoy sabe lo que es un vínculo sano, proporcional y recíproco y reconoce cuando alguien hace las cosas con el corazón y cuando alguien se siente tan vacío por dentro, que solo se siente bien utilizando el corazón de los demás. ¿Y ahora qué? Y ahora la verdad. Y ahora yo”, sentenció.

La historia provocó una avalancha de opiniones diversas. Muchas personas no comprenden exactamente cuál es la denuncia, dado que se refiere a vínculos consensuados entre adultos. Algunos la califican de resentida, mientras que otros interpretan que existe un “abuso de poder” debido a la diferencia de edades y al hecho de que ella era admiradora del cantante, aunque desconocen los detalles completos del asunto.

La joven catalana que dice ser ex empleada del cantante, apuntó contra él tras el supuesto tórrido romance.

Frente a la gran cantidad de comentarios recibidos, Ivete Playà decidió aclarar la situación mediante una publicación en sus historias de Instagram. “Quiero aclarar que todas mis declaraciones se refieren exclusivamente a actitudes y comportamientos moral y humanamente inaceptables. En ningún caso he culpabilizado ni pretendo culpabilizar a Alejandro Sanz de ninguna conducta delictiva. Y para terminar: no es el qué, es el cómo. Han pasado tantas cosas que necesito tiempo para explicarlas con todo tipo de detalles y pruebas. Os lo merecéis y mi historia también. Gracias".