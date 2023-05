Embed No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me… — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) May 26, 2023

“Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá que hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual”, concluyó.

Karina La Princesita habló

Karina La Princesita había confirmado que sufre depresión y se encuentra en tratamiento. La referente de la cumbia argentina, también le dejó un mensaje al español. “Leer hace que uno sienta que no está loco, que no está solo, que uno no es raro”, escribió en la red social.

“Y que aunque muchos no lo comprendan y se alimenten de estas situaciones, seguramente pasará”, agregó la cantante que se explayó semanas atrás de sus problemas personales. “Estoy con psicólogo, psiquiatra y tomo estabilizadores emocionales”

La semana pasada, en diálogo con el programa Socios del espectáculo, reveló cómo está tratando su salud mental. “Estoy con ataques de ansiedad, pero controlada”, admitió. “Tomé corticoides para los shows y tomo otras pastillas”, y advirtió: “Así que tengan cuidado conmigo, porque estoy loquita”.