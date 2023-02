Karina en el Carnaval de Los Tekis 2023.jpg Karina en el Carnaval de Los Tekis 2023

La cantante interactuó con el público y leyó los mensaje que le escribieron, aludiendo en muchos casos a las letras de sus canciones. La Princesita comenzó su carrera musical en el 2000. “Gracias a Los Tekis por traernos a festejar el carnaval más lindo del país”.

“Es un placer estar aquí”, dijo Karina en diálogo exclusivo con Canal 4. “Jujuy me recibe muy bien desde mis comienzos. Me voy con un recuerdo hermoso. En el escenario me siento muy cómoda. Me entrego siempre y disfruto mucho. Me gustaría seguir viniendo”, recalcó.

“Tengo siempre propuestas de la televisión, cine y un montos de cosas, pero siempre trato de priorizar la música, aunque estoy viendo que otra cosa voy a sumar este año”, y le dejó un mensaje a Jujuy: “Un beso y gracias por habernos recibido tan bien”.

Kapanga en el Carnaval de Los Tekis

La segunda noche del Carnaval de Los Tekis tuvo a Kapanga como uno de los grandes atractivos. La banda de Martín “Mono” Fabio deslumbró con su repertorio y sus grandes éxitos en la segunda noche del Carnaval de Los Tekis 2023.

Kapanga, sinónimo de fiesta y carisma, mezcla el rock, ska, cuarteto y otros ritmos para crear éxitos como “El Mono relojero”, “Me mata”, “Desearía” y “Ramón”, entre otros. “Una vez más en Jujuy”, dijo el Mono en diálogo con Canal 4.

Kapanga en el Carnaval de Los Tekis 2023 (2).jpg Kapanga en el Carnaval de Los Tekis 2023

“Esta buena la mezcla de géneros en este festival”, dijo el cantante sobre la edición de este año del Carnaval de Los Tekis. “Hay una comunión musical de todos los géneros, por suerte pasa eso. La gente abrió mucho más la cabeza, sobre todos con las nuevas generaciones”, subrayó.