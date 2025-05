Estas son las compras que hizo la cantante Valentina Olguín con el CUIT de gobernadores

La causa está en manos del Juzgado Federal N°2 de Tucumán, a cargo del magistrado Juan Manuel Díaz Vélez, quien resolvió el pasado viernes dictar el procesamiento de Valentina Olguín por el presunto delito de contrabando mediante engaño, aunque sin ordenar su detención.

La joven de 26 años está procesada por el delito de contrabando simulado.

Asimismo, el juez decretó un embargo de cinco millones de pesos, con el objetivo de garantizar su presencia durante el desarrollo del proceso judicial. De acuerdo al artículo 863 del Código Aduanero, este tipo de infracción contempla penas que van de dos a ocho años de prisión para quienes, mediante maniobras fraudulentas o artilugios, “entorpezcan o dificulten las tareas de fiscalización aduanera previstas por ley en el ámbito de las operaciones de importación y exportación.”

En ese contexto, el fiscal Agustín Chit, encargado del caso, logró determinar cuántas veces la joven oriunda de Santiago del Estero habría utilizado los datos fiscales de distintos gobernadores.

Se identificaron un total de 16 operaciones de compra realizadas desde Estados Unidos. De esas transacciones, cinco se habrían gestionado con el CUIT del gobernador de Tucumán, otras cinco con los datos de Sergio Ziliotto, cuatro con los de Axel Kicillof, y una vez se habrían empleado los de Rogelio Frigerio y Marcelo Orrego, respectivamente.

La cantante realizó 16 compras con los datos personales de los gobernadores.

A partir de estas maniobras, se estima que el perjuicio fiscal asciende a más de 1.200 dólares, lo que equivale a una cifra superior a 1,3 millones de pesos. Mientras tanto, la representación legal de Olguín presentó este martes una apelación contra el fallo judicial. Además, argumentaron que el embargo impuesto tiene carácter cautelar y solicitaron la excarcelación bajo libertad condicional.

Por otra parte, fuentes del ámbito judicial indicaron que la acusada presentó un descargo en el que manifestó públicamente su arrepentimiento hacia el gobernador Jaldo. Como parte de su intento de reparación, ofreció colaborar en tareas comunitarias e incluso se mostró dispuesta a realizar una presentación artística sin costo en Tucumán.

Según pudo confirmar este medio, la situación judicial que enfrenta la artista es compleja. Debido a la participación de autoridades de distintas provincias, el tribunal federal de Tucumán se declaró parcialmente incompetente y resolvió remitir los expedientes vinculados a Buenos Aires, La Pampa, Entre Ríos y San Juan, para que continúen su curso en las jurisdicciones correspondientes.

Olguín cuenta con miles de seguidores en sus redes sociales.

En síntesis, las causas judiciales no solo avanzan en la provincia de Tucumán, sino que también se iniciaron en los juzgados de La Plata, Paraná, Santa Rosa y San Juan. Así, si resultara condenada en más de una de estas jurisdicciones, existe la posibilidad de que enfrente una sentencia de cárcel de cumplimiento efectivo.

Cómo fue la maniobra de la cantante Valentina Olguín

La joven oriunda de Santiago del Estero realizó múltiples adquisiciones a través de un sitio web de venta de indumentaria con sede en Miami, Estados Unidos, utilizando su propia identidad. Al alcanzar el límite anual permitido para el ingreso de paquetes al país, optó por emplear los datos personales de amigos y familiares. Sin embargo, al agotar también esa alternativa, comenzó a recurrir a los CUIT de distintos gobernadores.

El comercio online en cuestión era Revolve, una plataforma especializada en moda femenina, cuyos artículos suelen tener precios elevados: vestidos que superan los 250.000 pesos y pantalones por encima de los 150.000. Según la investigación, aunque el ingreso de la mercadería se realizaba bajo el régimen personal, en realidad se habría destinado a la reventa.

La influencer compraba ropa en el exterior e investigan si era para vender en el país.

En ese contexto, las autoridades realizaron varios operativos en la vivienda de la artista, ubicada en la calle Jaramillo del barrio de Núñez, en la Ciudad de Buenos Aires. En ese lugar funcionaba el espacio desde donde se distribuía la ropa comprada en el extranjero.

“No ha sido un robo de dinero, ni de tarjeta, ni una estafa. Tampoco me dedicaba a la venta de ropa como se dice. Me dedico a la música hace mucho. Fue una imprudencia desde el total desconocimiento, desde la inmadurez de no saber que lo estaba haciendo podría tener una consecuencia seria”, expresó la joven en una entrevista con LN+. Y agregó: "Cero tiene que ver con algo político. Busqué totalmente al azar“.

Además, señaló: “Tuve un muy mal pensamiento para sacar la ropa así. Buscaba en Google porque las personas que estaban expuestas y más en estos cargos podían llegar a tener el domicilio fiscal constituido. Era para ayudarme a mí en un look de un videoclip, nunca pensé que iba a llegar a este nivel de seriedad. Desde el primer momento estoy a disposición. Me he hecho cargo de todo”.

"Tuve malos pensamientos", dijo Olguín cuando habló por primera vez sobre el caso.

Quién es Valentina Olguín

En sus perfiles digitales, la artista acumula una comunidad de 425 mil personas en Instagram y cerca de 192 mil en TikTok. Actualmente desarrolla su carrera en solitario, aunque anteriormente fue parte del fenómeno de la cumbia "cheta".

Desde 2016 hasta 2021 integró la banda Dame 5, respaldada por el productor uruguayo Fer Vázquez —conocido por liderar Rombai—, quien la descubrió luego de escuchar sus interpretaciones publicadas en internet. Varios de los temas que interpretó se convirtieron en éxitos nacionales, como “Piel a piel”, “Dime cosas lindas”, “Baila morena” y “Lejos”.

La cantante junto a Q'Lokura, una de las bandas más populares de Córdoba.

En octubre de 2021 optó por dejar el grupo para iniciar su camino como solista. “Vale ha decidido no seguir siendo parte de la banda por motivos personales, con la intención de enfocarse plenamente en su desarrollo profesional”, comunicaron desde el perfil oficial de Instagram del conjunto por aquellos días.

Hoy en día sigue activa en el ámbito musical: participó recientemente en eventos como el Cosquín Cuarteto y tiene agendada una presentación en La Tangente para el 6 de junio.