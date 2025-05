Caso Maradona: se define si sigue el juicio o no tras el escándalo de la jueza Makintach

Entre las evidencias exhibidas, se proyectó el avance promocional del documental y se presentó una supuesta sinopsis que describía la obra como una mezcla entre periodismo y cine documental. Según ese resumen, la historia seguiría la trayectoria de la jueza Julieta Makintach “durante y posterior al juicio”, posicionándola como una figura central en el relato. Además, se mostró el guion completo de la miniserie.

Frente a la contundencia de estas pruebas, el tribunal decidió apartar a Makintach del proceso judicial y abrió un debate sobre la forma en que continuará el juicio. Las partes involucradas expusieron sus posturas: los fiscales pidieron la incorporación de nuevos jueces, postura respaldada por la querella. En contraste, la defensa mostró posiciones divididas, con solo uno de los abogados solicitando la nulidad del juicio.

Al tomar la palabra, el fiscal Patricio Ferrari fue contundente: solicitó la conformación de un tribunal nuevo en su totalidad, destacando que la implicación de Makintach en el documental, más allá de su separación, pone en duda la legitimidad de todas las actuaciones realizadas hasta ahora.

“Ha existido a espaldas de ustedes una contaminación horizontal que impide a nuestro modo de ver la continuidad”, les manifestó a los jueces Savarino y Di Tommaso. Añadió: “No estamos de acuerdo en seguir de esta manera y la única responsable de esto es la jueza recusada. A veces hay que dar dos pasos para atrás para ir para adelante. Hoy los actos quedaron teñidos de sospecha”.

Los abogados querellantes apoyaron la solicitud de Ferrari, sosteniendo que esta es la única manera de prevenir futuras nulidades ante las irregularidades ya detectadas. Simultáneamente, la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires abrió una investigación formal contra la jueza, cuyos efectos institucionales podrían ir más allá del caso en curso. Además, tres fiscales de San Isidro también iniciaron una pesquisa en su contra.

Juicio por la muerte de Maradona: de qué delitos podrían acusar a la jueza del escándalo.

Defensas muestran posturas divididas sobre el reemplazo judicial

Las defensas mostraron posiciones variadas. Los abogados de Leopoldo Luque, Mariano Perroni (jefe de enfermeros) y Pedro Di Spagna (médico clínico) respaldaron el pedido de la Fiscalía para que se designe un tribunal completamente nuevo. Por otro lado, los representantes legales de la psiquiatra Agustina Cosachov y del psicólogo Carlos Díaz propusieron una alternativa intermedia: sustituir exclusivamente a Makintach y sumar un cuarto magistrado como medida precautoria.

El defensor del enfermero Ricardo Almirón también apoyó la iniciativa del Ministerio Público, pero insistió en que se debe sortear un tribunal completamente nuevo. El único que solicitó algo más extremo fue el abogado de Nancy Forlini, coordinadora médica de la prepaga, quien reclamó la anulación total del juicio.

Tras escuchar a todas las partes involucradas, el juez Savarino convocó a una nueva audiencia para el jueves al mediodía, momento en el que se comunicará si el proceso continúa o si, por el contrario, se suspende definitivamente el juicio por la muerte del ídolo.

Repercusiones

Al concluir la audiencia, Fernando Burlando se dirigió a los medios luego de que el tribunal decidiera postergar la resolución sobre la continuidad del juicio. “Entendemos que debe seguir en este tribunal con tres jueces nuevos, pero, dada las circunstancias y de la nulidad de la prueba que se produjo durante la audiencia, es lógico que los jueces no puedan continuar porque sería una situación de ilegalidad”, explicó.

El abogado de Dalma y Gianinna agregó que las hijas de Maradona estaban informadas sobre lo que podía ocurrir este martes, y que la menor reconoció que la acusación contra la jueza era “una verdad lamentable”. Sobre la investigación contra Makintach, el defensor expresó: “Veremos qué es lo que pasa con esa investigación, pediremos el jury de enjuiciamiento. Y que se defienda realmente la doctora porque lo que hizo hoy fue lamentable”.

Respecto a ese tema, agregó: “Ni siquiera hasta el día de hoy desistió de negar lo que todo el mundo veía. Aparentemente, estaba abocada no a proveer justicia si no a la realización de este documental reality, serie, lo que sea... La cabeza humana, evidentemente, genera situaciones en los individuos que no tienen explicación.”

Fernando Burlando

Burlando también afirmó que la carrera de la jueza Makintach quedó “derrumbada” por un motivo que calificó como “narcisismo”. Además, comentó: “Es incomprensible e inadmisible”. Por su parte, Ferrari, en diálogo con América TV, solicitó que, en caso de que el juicio no siga con los jueces actuales, “se haga este año, lo más pronto posible.”

“Esperamos la decisión del tribunal el jueves. Todos queremos la continuidad de un proceso, sano y lícito. No es un día de festejo, es una decepción, nuestro pronóstico en el juicio era muy bueno, pero es triste”, lamentó.

La recusación a la jueza

Al comienzo de la intensa audiencia de hoy, Makintach rechazó cualquier participación en la producción audiovisual. “Di una entrevista a una amiga de mi infancia hablando de la Justicia, ese material era crudo, era íntimo. Fue un domingo a las 5 de la tarde. ¿Eso le da el mote de prohibido, oculto, ilícito?”, sostuvo.

Más tarde, sus colegas Savarino y Di Tommaso hablaron para desligarse del escándalo, asegurando que desconocían que estaban siendo grabados. Al presentar las evidencias recopiladas en la investigación abierta contra la magistrada, Ferrari afirmó: “Esto fue un reality, señores jueces. Makintach ofició de actriz, no de jueza... Volvió a mentirnos a todos en la cara”.

Luego, solicitó formalmente la recusación de la jueza, apoyo que recibió de todos los abogados querellantes: Mario Baudry, Eduardo Ramírez, Félix Linfante, Pablo Jurado, además del ya mencionado Burlando. Luego fue el turno de los abogados defensores, quienes también solicitaron el alejamiento de la jueza. Julio Rivas, representante legal de Leopoldo Luque, se emocionó hasta las lágrimas durante su intervención.

Diego Olmedo, defensor del psicólogo Carlos Díaz, respondió con sarcasmo: “¿Qué puedo esperar de la jueza de Dios con mi cliente? ¿Lo iba a absolver o condenar?”. Por su parte, Franco Chiarelli, abogado del enfermero Ricardo Almirón, fue tajante: “Lo más lógico que puede pasar es que se vuelva todo a cero. Mucho trabajo tirado a la basura”.

En medio de ese ambiente, Makintach tomó la palabra nuevamente y reiteró que desconocía la existencia del documental. “No conocía este material, nunca vi este guion, no es mío, no me pertenece”, afirmó. No obstante, finalmente aceptó su recusación: “Espero que el juicio pueda seguir, aunque sea sin mí. Estoy tan sorprendida como todos ustedes”. Por ello, el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 decidió apartarla del proceso.