Declaró el camarógrafo que grabó a la jueza Julieta Makintach a escondidas en el juicio por Maradona

“El documental de la Jueza”

“Tenía que hacer un poco de color de la calle y, una vez dentro de la sala, hacer imágenes de la jueza Makintach, específicamente, y si sucedía algo específico, captarlo, pero que me focalice en ella. No me pidieron que filmara el juicio entero, ya que es mucho tiempo y no tenía los medios de almacenamiento para hacerlo y tampoco fue algo que me pidieron”, declaró el hombre como testigo.

“Yo no estuve filmando constantemente. Desde mi perspectiva filmé algo de Gianinna, y de Burlando. A Dalma, como tenía alguna cabeza tapándola, pude tomar pocas secuencias, pero a la que más capté fue a Giannina. Yo estuve en la sala de audiencias hasta el cuarto intermedio, y hacía filmaciones esporádicas, tenía la cámara lista para filmar. Después al resto de las personas las tenía de espaldas”, dijo.

Sobre el motivo por el cual lo habían contratado, contestó: “Acá me dicen que se iba a tratar de un documental sobre la jueza, eso viene de la mano de que me pidieron que la filmara a ella. Hablé con la guionista y me dijo que tratara de tener planos de ella. Que el documental era sobre ella, no sobre el juicio”.