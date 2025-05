Causa Maradona: los videos de la jueza que confirman su vinculo con un documental

El proceso que analiza las causas de la muerte de Diego Armando Maradona está atravesando un escándalo de repercusión internacional y corre riesgo de ser cancelado. La controversia surgió cuando las partes involucradas detectaron que desde el inicio de la audiencia algunas personas estaban filmando un supuesto documental no autorizado .

Investigada por presuntamente estar vinculada a la filmación de un documental del caso, ahora se hallaron imágenes de Julieta Makintach ingresando a los tribunales con un equipo de grabación.

Además, se destaca que la jueza accede junto a ellos a través del ascensor reservado exclusivamente para el uso del cuerpo judicial. Antes de seguir con el relato del controvertido video, es necesario realizar un breve repaso de los hechos ocurridos hasta el momento:

El tribunal oral encargado de juzgar a los acusados por la muerte de Diego Maradona está integrado por tres magistrados. Maximiliano Savarino , quien preside el juicio, y las juezas Verónica Di Tomasso y Julieta Makintach .

La presidencia del juicio es clave y tiene un rol destacado, ya que, entre otras funciones, es responsable de conducir los interrogatorios, evaluar las pruebas presentadas y coordinar el desarrollo del proceso. En este caso, esa responsabilidad ha estado a cargo del juez Savarino desde el inicio del juicio.

y tiene un rol destacado, ya que, entre otras funciones, es responsable de conducir los , evaluar las y coordinar el desarrollo del . En este caso, esa responsabilidad ha estado a cargo del juez desde el inicio del juicio. Es importante aclarar, antes de proseguir, que la jueza Makintach no formaba parte originalmente de este tribunal, sino que fue designada para completar el quórum de tres magistrados sin que mediara sorteo alguno. Nunca se llegó a esclarecer del todo el proceso mediante el cual fue seleccionada. El jueves en que estalló el escándalo, cuando fiscales, abogados, acusados, periodistas y público ingresaron a la sala, percibieron un cambio inusual, algo al menos fuera de lo común. El juez Savarino dejó su posición como presidente del tribunal para pasar a ser vocal, mientras que la jueza Makintach asumió el rol de coordinadora del debate. La única justificación brindada fue que se trataba de “una cuestión administrativa”.

La jueza Makintach junto a presuntos productores antes del comienzo del juicio por Maradona.

“Nunca en mis 30 años de carrera vi que, en el medio de un juicio, quien dirige el tribunal se corra a vocal sin ninguna razón que lo fundamente. No existe. No está previsto en el código procesal. No se entiende por qué lo hicieron”, dijo uno de los integrantes del debate en contacto con la prensa.

El escándalo

Frente a este escenario, la mayoría de los abogados expresaron su rechazo ante la jugada. El primero en manifestarse fue Burlando, quien pidió un receso para evaluar lo ocurrido. También mostró una postura muy firme Julio Rivas, representante legal de Leopoldo Luque.

Rivas, junto a Vadim Mischanchuk, defensor de Agustina Cosachov, solicitaron la recusación de la jueza debido a esa acción poco convencional. Además, fundamentaron su planteo señalando la presencia de dos individuos desconocidos que, desde la primera audiencia, habrían estado filmand varias sesiones del juicio oral.

Rivas señaló que durante varias de las audiencias clave del proceso judicial se detectó la presencia de al menos dos individuos filmando el desarrollo del juicio. Es importante recordar que está completamente prohibido que periodistas o medios de comunicación capturen imágenes del interior del tribunal. Por ello, se presentó una denuncia penal para esclarecer lo ocurrido.

Fue captado por las cámaras de seguridad de los tribunales de San Isidro.

La investigación contra la jueza

El expediente que se abrió para indagar la actuación de Makintach podría convertirse en uno de los escándalos más relevantes en la historia judicial de la provincia de Buenos Aires.

Al ser interrogadas, las personas involucradas negaron estar realizando un documental, pero admitieron que contaban con el permiso de la jueza Makintach. Más tarde, durante la audiencia y ante la consulta de la prensa, la magistrada confirmó que fue ella quien otorgó dicha autorización, aunque descartó que se tratara de un documental.

Después, bajo juramento, las agentes policiales asignadas al tribunal confirmaron que fue la jueza Makintach quien permitió el ingreso de los presuntos documentalistas. Surge entonces la pregunta: ¿por qué una magistrada concedió de forma exclusiva el permiso para que solo esas dos personas grabaran dentro de la sala, cuando a nadie más se le permitió? ¿Cuál sería el valor real de esas filmaciones que no posee nadie más?

En medio de esta situación y a medida que avanzaba la pesquisa, comenzó a circular la versión de que el domingo 9 de marzo, es decir, dos días antes del inicio del juicio, la jueza Makintach habría ingresado al recinto acompañada de un equipo de grabación.

Hasta el momento, todo había sido cuestión de rumores. Sin embargo, el equipo fiscal encargado de la investigación pidió revisar las grabaciones de las cámaras de vigilancia del tribunal para confirmar si realmente se produjo esa entrada. Lo que descubrieron fue inesperado. Apenas hace menos de doce meses que se colocaron dispositivos de video vigilancia modernos, de los cuales muy pocos estaban al tanto, y que guardan las filmaciones por varios meses consecutivos.