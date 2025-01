Se supo por qué Pampita rechazó a Luis Miguel: los motivos. 

Entonces, la mamá de Blanca, Bautista, Beltrán, Benicio y Ana explicó: “Y yo soy muy romántica. No me quería enamorar de alguien que no iba a tener algo serio conmigo ”.

“Y así como con él, con muchos famosos. Siempre pensé lo mismo. Sí tenían fama de que no iban a tener algo en serio, no daba ni para tomar un café”, remarcó al final.

Además, en medio del escándalo de Wanda Nara, la China Suárez y Mauro Icardi, Pampita dio una entrevista picante a una de sus amigas y lanzó una frase picante en contra de la actriz.

image.png

Fue después de que la modelo revelara que le gusta el estilo de ropa que usa Victoria Beckham y que la conductora le dijera ‘de paso también le robamos al marido, a David’. “No. Yo no le robo el marido a nadie”, dijo Carolina picantísima.

La sorpresiva confesión de Pampita sobre la casa de los sueños de Wanda Nara

La casa de los sueños de Wanda Nara, que hoy disfruta Mauro Icardi con la China Suárez, ya había desvelado a otra famosa: nada más ni nada menos que a Pampita.

image.png

“Es verdad que hace unos años atrás fuiste a ver la famosa casa de los sueños de Wanda, de Icardi. ¿En algún momento fue la casa de tus sueños?”, le preguntó Simons.

Con absoluta sinceridad, Carolina Ardohain asintió y amplió: “Hace muchos años que esa es la casa de mis sueños, mucho antes de que sea la casa de los sueños de otras personas”.

La modelo contó que “yo tenía una amiga que vivía ahí y salíamos a caminar por ese barrio. Cada vez que salíamos, decía ‘esta es la casa de mis sueños’. Una vez me enteré que estaba en venta, le pedí a una amiga que me acompañe y fui con Anita, me sacaba fotos, todo ahí. Después pregunté el precio y no llegaba a pagar esa casa”.

“Igual disfruté de pasear por adentro, ver cómo era. Dije ‘si algún día tengo la plata, si Dios me bendice con mucho trabajo y me la puedo comprar, algún día viviré acá. Pero nada, me cagaron”, comentó con humor.

image.png

Y la conductora remató el momento con una llamativa frase: “Te cagó la China”. Sin embargo, la modelo vio el lado positivo de que hoy la ex de Benjamín Vicuña disponga de dicha instalación: “Pero, pará, capaz me la pueden prestar para el cumple de alguno de los chicos. Por lo menos, algún cumple, lo puedo hacer ahí. Lo voy a intentar”.

“La casa es divina. Es muy linda y nos gusta a todas. Tiene un jardín gigante, muchas habitaciones, un gimnasio, un quincho cerrado, una chimenea, una escalera divina, como de película... Pero esa casa estaba fuera de mi alcance”, detalló Pampita.