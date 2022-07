"Soy un suspiro... una sombra... no existo... Para cuando quieras darte cuenta que estoy aquí, ya será demasiado tarde..." es otra de las frases de Abigail.

"Misión de paz en Haití. Hermosa experiencia que me regaló conocimientos tanto en lo profesional como en lo personal" comenta Abigail Serrano en su posteo de Insta.

La vida de Abigail Serrano cambió desde el momento en que marinos de la Armada Argentina llegaron a su escuela para brindar una charla, de allí se hizo una simple y difícil pregunta: “¿por qué no? (…) Me cautivaron todas la imágenes y videos que proyectaban y lo tomé como un desafío personal. Dije '¿por qué no? Yo quiero estar ahí” comentó la joven jujeña.