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26 de marzo de 2026 - 12:50
Podcast.

"Una de cada 100 personas puede tener epilepsia a lo largo de su vida"

Hablar de epilepsia es aprender a reconocer síntomas y saber cómo ayudar. En el podcast de hoy hablamos con la medica neuróloga Ayelén Pacheco sobre el tema.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
epilepsia:“Las crisis epilépticas por definición son eventos repetitivos estereotipados”,

epilepsia:“Las crisis epilépticas por definición son eventos repetitivos estereotipados”,

Médica neuróloga Ayelén Pachecho – MP 4439-16

Cuando se habla de epilepsia, muchas veces la primera imagen que aparece es la de una convulsión...pero no siempre es así. La epilepsia puede presentarse de distintas maneras y, en muchos casos, pasa desapercibida o se confunde con otras situaciones.

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En el podcast de hoy, de la mano de la doctora Ayelén Pacheco, médica neuróloga, vamos a conocer sobre esta condición la cual puede aparecer a cualquier edad y que no todas las crisis son iguales. Algunas personas pueden tener sacudidas o movimientos involuntarios, pero otras pueden quedarse desconectadas por unos segundos o repetir episodios similares de manera reiterada.

Ayelén Pacheco, medica Neuróloga MP 4439-16
Ayelén Pacheco, medica Neuróloga MP 4439-16

Ayelén Pacheco, medica Neuróloga MP 4439-16

Epilepsia: señales, mitos y qué hacer ante una crisis

Uno de los puntos que remarcó la especialista es que todavía hay muchos mitos alrededor de la epilepsia. Uno de los más conocidos es creer que "la persona puede tragarse la lengua durante una crisis". Eso no ocurre. Por eso, no hay que meter objetos en la boca ni intentar forzarla.

Frente a una crisis, lo más importante es mantener la calma, acompañar a la persona, evitar que se golpee y, si es posible, colocarla de costado. También puede ser útil observar cuánto tiempo dura el episodio y pedir ayuda médica si hace falta.

La neuróloga destacó además que muchas personas con epilepsia pueden llevar una vida normal con diagnóstico, tratamiento y controles adecuados. Por eso, conocer los síntomas, dejar atrás los prejuicios y saber cómo actuar también es una forma de cuidar.

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